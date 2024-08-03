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Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
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13:22 03.08.2024 (обновлено: 13:40 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/svo-1963853164.html
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки украинских бригад, противник потерял до 200 военных, сообщило в субботу... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:22
2024-08-03T13:40
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки украинских бригад, противник потерял до 200 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении."Потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки украинских бригад, противник потерял до 200 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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