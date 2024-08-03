Рейтинг@Mail.ru
Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/svo-1963815289.html
Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО
Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО - РИА Новости, 03.08.2024
Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО
Преподаватели, принимавшие участие в СВО, готовят будущих командиров по программе обучения, адаптированной под специальную военную операцию, рассказал РИА... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T07:03
2024-08-03T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
василий маргелов
воздушно-десантные войска россии
рязанское воздушно-десантное командное училище
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_0:114:2891:1740_1920x0_80_0_0_caf7eec4c6876bf4210727c2d53bfd70.jpg
РЯЗАНЬ, 3 августа - РИА Новости. Преподаватели, принимавшие участие в СВО, готовят будущих командиров по программе обучения, адаптированной под специальную военную операцию, рассказал РИА Новости старший преподаватель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ). "Я принимал участие (в СВО - ред.) на различных направлениях с начала проведения спецоперации. Практически все, что мы знаем и что мы видели на военной спецоперации, мы все вкладываем в будущее поколение (курсантов - ред.), потому что им идти в бой, им поднимать свои подразделения", - сказал старший преподаватель по тактике. По его словам, тактические занятие приближены максимально к боевым действиям, которые сейчас происходят в зоне СВО. "На данный момент с взводами, ротами уже никто не наступает, поэтому парашютно-десантный взвод распределяется на 3 штурмовые группы, которым могут придаваться пулеметно-гранатометные отделения, саперы и бронегруппа, а также командир БПЛА с разведывательными и ударными дронами", - добавил он. Преподаватель отметил, что постоянно находится на связи с командирами боевых подразделений, которые принимают участие в боевых действиях в зоне СВО. Соответственно, если противник применил новый вид борьбы, неважно в обороне или в наступлении, они быстро сообщают, а преподавательский состав вносит изменения в учебную программу с последующей отработкой на полигоне.
https://radiosputnik.ru/20240802/vdv-1963755279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_212:0:2681:1852_1920x0_80_0_0_ac3c6ecb11a98905f6c1a9b399521401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, василий маргелов, воздушно-десантные войска россии, рязанское воздушно-десантное командное училище
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Василий Маргелов, Воздушно-десантные войска России, Рязанское воздушно-десантное командное училище
Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО

Опыт СВО передается курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 августа - РИА Новости. Преподаватели, принимавшие участие в СВО, готовят будущих командиров по программе обучения, адаптированной под специальную военную операцию, рассказал РИА Новости старший преподаватель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ).
«
"Я принимал участие (в СВО - ред.) на различных направлениях с начала проведения спецоперации. Практически все, что мы знаем и что мы видели на военной спецоперации, мы все вкладываем в будущее поколение (курсантов - ред.), потому что им идти в бой, им поднимать свои подразделения", - сказал старший преподаватель по тактике.
По его словам, тактические занятие приближены максимально к боевым действиям, которые сейчас происходят в зоне СВО.
"На данный момент с взводами, ротами уже никто не наступает, поэтому парашютно-десантный взвод распределяется на 3 штурмовые группы, которым могут придаваться пулеметно-гранатометные отделения, саперы и бронегруппа, а также командир БПЛА с разведывательными и ударными дронами", - добавил он.
Преподаватель отметил, что постоянно находится на связи с командирами боевых подразделений, которые принимают участие в боевых действиях в зоне СВО. Соответственно, если противник применил новый вид борьбы, неважно в обороне или в наступлении, они быстро сообщают, а преподавательский состав вносит изменения в учебную программу с последующей отработкой на полигоне.
Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ветераны ВДВ провели мероприятие для подростков в Петропавловской крепости
Вчера, 22:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВасилий МаргеловВоздушно-десантные войска РоссииРязанское воздушно-десантное командное училище
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала