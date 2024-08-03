https://ria.ru/20240803/svo-1963815289.html

Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО

Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО - РИА Новости, 03.08.2024

Курсантам-десантникам в Рязанском училище ВДВ передают опыт СВО

Преподаватели, принимавшие участие в СВО, готовят будущих командиров по программе обучения, адаптированной под специальную военную операцию, рассказал РИА... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T07:03

2024-08-03T07:03

2024-08-03T07:03

специальная военная операция на украине

безопасность

василий маргелов

воздушно-десантные войска россии

рязанское воздушно-десантное командное училище

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РЯЗАНЬ, 3 августа - РИА Новости. Преподаватели, принимавшие участие в СВО, готовят будущих командиров по программе обучения, адаптированной под специальную военную операцию, рассказал РИА Новости старший преподаватель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ). "Я принимал участие (в СВО - ред.) на различных направлениях с начала проведения спецоперации. Практически все, что мы знаем и что мы видели на военной спецоперации, мы все вкладываем в будущее поколение (курсантов - ред.), потому что им идти в бой, им поднимать свои подразделения", - сказал старший преподаватель по тактике. По его словам, тактические занятие приближены максимально к боевым действиям, которые сейчас происходят в зоне СВО. "На данный момент с взводами, ротами уже никто не наступает, поэтому парашютно-десантный взвод распределяется на 3 штурмовые группы, которым могут придаваться пулеметно-гранатометные отделения, саперы и бронегруппа, а также командир БПЛА с разведывательными и ударными дронами", - добавил он. Преподаватель отметил, что постоянно находится на связи с командирами боевых подразделений, которые принимают участие в боевых действиях в зоне СВО. Соответственно, если противник применил новый вид борьбы, неважно в обороне или в наступлении, они быстро сообщают, а преподавательский состав вносит изменения в учебную программу с последующей отработкой на полигоне.

https://radiosputnik.ru/20240802/vdv-1963755279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, василий маргелов, воздушно-десантные войска россии, рязанское воздушно-десантное командное училище