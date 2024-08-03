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Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала - РИА Новости, 03.08.2024
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18:12 03.08.2024 (обновлено: 22:33 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/sud-1963883268.html
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала - РИА Новости, 03.08.2024
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала
Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:12
2024-08-03T22:33
происшествия
саратов
хабаровский край
хабаровск
сергей фургал
московский областной суд
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м годам за организацию двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев. Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. "В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи. В начале февраля прошлого года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд отказал в пересмотре, приговор вступил в законную силу, теперь его пересмотром займется кассация. Кроме того, Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Фургала о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы. На скамье подсудимых десять человек, в основном — сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
https://ria.ru/20231226/arest-1918304575.html
https://ria.ru/20240222/furgal-1928877331.html
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происшествия, саратов, хабаровский край, хабаровск, сергей фургал, московский областной суд
Происшествия, Саратов, Хабаровский край, Хабаровск, Сергей Фургал, Московский областной суд
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала

Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м годам за организацию двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.
Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.
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"В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи.
В начале февраля прошлого года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд отказал в пересмотре, приговор вступил в законную силу, теперь его пересмотром займется кассация.
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Кроме того, Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Фургала о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы.
На скамье подсудимых десять человек, в основном — сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов.
Сам Фургал вину не признает.
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ПроисшествияСаратовХабаровский крайХабаровскСергей ФургалМосковский областной суд
 
 
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