https://ria.ru/20240803/sud-1963883268.html

Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала

Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала - РИА Новости, 03.08.2024

Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:12

2024-08-03T18:12

2024-08-03T22:33

происшествия

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хабаровский край

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московский областной суд

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м годам за организацию двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев. Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. "В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи. В начале февраля прошлого года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд отказал в пересмотре, приговор вступил в законную силу, теперь его пересмотром займется кассация. Кроме того, Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Фургала о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы. На скамье подсудимых десять человек, в основном — сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.

https://ria.ru/20231226/arest-1918304575.html

https://ria.ru/20240222/furgal-1928877331.html

https://ria.ru/20231030/furgal-1906238071.html

саратов

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происшествия, саратов, хабаровский край, хабаровск, сергей фургал, московский областной суд