https://ria.ru/20240803/sud-1963883268.html
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала - РИА Новости, 03.08.2024
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала
Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:12
2024-08-03T18:12
2024-08-03T22:33
происшествия
саратов
хабаровский край
хабаровск
сергей фургал
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924796380_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_05c2d067a868c7913428954f43f6c8e2.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м годам за организацию двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев. Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. "В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи. В начале февраля прошлого года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд отказал в пересмотре, приговор вступил в законную силу, теперь его пересмотром займется кассация. Кроме того, Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Фургала о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы. На скамье подсудимых десять человек, в основном — сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
https://ria.ru/20231226/arest-1918304575.html
https://ria.ru/20240222/furgal-1928877331.html
https://ria.ru/20231030/furgal-1906238071.html
саратов
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924796380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4b9d79845b43fb954128d5db236ff5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, хабаровский край, хабаровск, сергей фургал, московский областной суд
Происшествия, Саратов, Хабаровский край, Хабаровск, Сергей Фургал, Московский областной суд
Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала
Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22-м годам за организацию двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.
Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.
"В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи.
В начале февраля прошлого года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд отказал в пересмотре, приговор вступил в законную силу, теперь его пересмотром займется кассация.
Кроме того, Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Фургала о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы.
На скамье подсудимых десять человек, в основном — сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов.
Сам Фургал вину не признает.