https://ria.ru/20240803/strizh-1963851690.html

Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ

Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024

Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ

Украинские солдаты укрепляют дроны плитами, заявил российский военный с позывным Стриж в беседе с RT. "Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:11

2024-08-03T13:11

2024-08-03T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украинские солдаты укрепляют дроны плитами, заявил российский военный с позывным Стриж в беседе с RT. "Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами", — сказал он. Он добавил, что беспилотники ВСУ сбиваются преимущественно с помощью FPV-дронов. В конце июля гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал РИА Новости, что российским специалистам удалось заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ.

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963842452.html

https://ria.ru/20240803/zakharova-1963845107.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины