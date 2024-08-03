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Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/strizh-1963851690.html
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
Украинские солдаты укрепляют дроны плитами, заявил российский военный с позывным Стриж в беседе с RT. "Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:11
2024-08-03T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украинские солдаты укрепляют дроны плитами, заявил российский военный с позывным Стриж в беседе с RT. "Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами", — сказал он. Он добавил, что беспилотники ВСУ сбиваются преимущественно с помощью FPV-дронов. В конце июля гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал РИА Новости, что российским специалистам удалось заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963842452.html
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ

Боец ВС РФ Стриж заявил, что ВСУ укрепляют дроны плитами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украинские солдаты укрепляют дроны плитами, заявил российский военный с позывным Стриж в беседе с RT.

"Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Он добавил, что беспилотники ВСУ сбиваются преимущественно с помощью FPV-дронов.

В конце июля гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал РИА Новости, что российским специалистам удалось заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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