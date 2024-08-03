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Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке - РИА Новости, 03.08.2024
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02:17 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/stavka-1963799460.html
Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке
Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке - РИА Новости, 03.08.2024
Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке
При высокой ключевой ставке оптимальным способом сберечь и приумножить сбережения является банковский вклад — можно выбрать подходящий продукт на разные сроки,... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:17
2024-08-03T02:17
экономика
богдан зварич
банки.ру
вклады
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. При высокой ключевой ставке оптимальным способом сберечь и приумножить сбережения является банковский вклад — можно выбрать подходящий продукт на разные сроки, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.“Потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств”, — пояснил он.Интересный вариант — накопительные счета. Высокие ставки там предлагают лишь на первые месяцы, а затем нужно выполнить ряд условий, например, потратить по картам свыше определенного лимита. Но и в этом случае проценты окажутся ниже, чем в начале срока действия счета. Плюсом можно назвать возможность пополнения и снятия средств без потери в процентах.Среди инструментов фондового рынка можно рассмотреть облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. А вот рынок акций несет повышенные риски из-за возможности резкого падения стоимости бумаг в портфеле. Чтобы работать с ним, нужно быть профессиональным инвестором и хорошо разбираться в ситуации, заключил Зварич.
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экономика, богдан зварич, банки.ру, вклады
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Вклады
Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

Аналитик Зварич назвал оптимальным способом сберечь деньги банковский вклад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. При высокой ключевой ставке оптимальным способом сберечь и приумножить сбережения является банковский вклад — можно выбрать подходящий продукт на разные сроки, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
«
“Потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств”, — пояснил он.
Интересный вариант — накопительные счета. Высокие ставки там предлагают лишь на первые месяцы, а затем нужно выполнить ряд условий, например, потратить по картам свыше определенного лимита. Но и в этом случае проценты окажутся ниже, чем в начале срока действия счета. Плюсом можно назвать возможность пополнения и снятия средств без потери в процентах.
Среди инструментов фондового рынка можно рассмотреть облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. А вот рынок акций несет повышенные риски из-за возможности резкого падения стоимости бумаг в портфеле. Чтобы работать с ним, нужно быть профессиональным инвестором и хорошо разбираться в ситуации, заключил Зварич.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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