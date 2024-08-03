https://ria.ru/20240803/stavka-1963799460.html

Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке - РИА Новости, 03.08.2024

Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

При высокой ключевой ставке оптимальным способом сберечь и приумножить сбережения является банковский вклад — можно выбрать подходящий продукт на разные сроки,... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T02:17

2024-08-03T02:17

2024-08-03T02:17

экономика

богдан зварич

банки.ру

вклады

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. При высокой ключевой ставке оптимальным способом сберечь и приумножить сбережения является банковский вклад — можно выбрать подходящий продукт на разные сроки, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.“Потенциальный вкладчик может найти для себя приемлемые условия на интересующем его горизонте вложения денежных средств”, — пояснил он.Интересный вариант — накопительные счета. Высокие ставки там предлагают лишь на первые месяцы, а затем нужно выполнить ряд условий, например, потратить по картам свыше определенного лимита. Но и в этом случае проценты окажутся ниже, чем в начале срока действия счета. Плюсом можно назвать возможность пополнения и снятия средств без потери в процентах.Среди инструментов фондового рынка можно рассмотреть облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. А вот рынок акций несет повышенные риски из-за возможности резкого падения стоимости бумаг в портфеле. Чтобы работать с ним, нужно быть профессиональным инвестором и хорошо разбираться в ситуации, заключил Зварич.

https://ria.ru/20240801/nalog-1963330814.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, богдан зварич, банки.ру, вклады