https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html

США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля

США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля - РИА Новости, 03.08.2024

США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке решил направить в регион новую авианосную ударную группу США, а также развернуть там... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:04

2024-08-03T01:04

2024-08-03T01:24

в мире

сша

министерство обороны сша

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хамас

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке решил направить в регион новую авианосную ударную группу США, а также развернуть там дополнительные системы противоракетной обороны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении военного ведомства."Министр приказал авианосной ударной группе USS "Авраам Линкольн" заменить авианосную ударную группу USS "Теодор Рузвельт", которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Кроме того, министр Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами ПРО в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований", — следует из заявления.Помимо этого, Пентагон намерен развернуть в регионе дополнительные системы противоракетной обороны наземного базирования. Также Остин распорядился о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной эскадрильи истребителей ВВС США.На днях президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты отправят в этот регион дополнительное число боевых самолетов.В минувшую среду ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.

https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html

https://ria.ru/20240802/netanjahu-1963787537.html

сша

ближний восток

израиль

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в мире, сша, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин, израиль, исмаил хания, хамас, оон