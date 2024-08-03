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США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля - РИА Новости, 03.08.2024
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01:04 03.08.2024 (обновлено: 01:24 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html
США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля
США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля - РИА Новости, 03.08.2024
США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля
Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке решил направить в регион новую авианосную ударную группу США, а также развернуть там... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:04
2024-08-03T01:24
в мире
сша
министерство обороны сша
ближний восток
ллойд остин
израиль
исмаил хания
хамас
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке решил направить в регион новую авианосную ударную группу США, а также развернуть там дополнительные системы противоракетной обороны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении военного ведомства.&quot;Министр приказал авианосной ударной группе USS &quot;Авраам Линкольн&quot; заменить авианосную ударную группу USS &quot;Теодор Рузвельт&quot;, которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Кроме того, министр Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами ПРО в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований&quot;, — следует из заявления.Помимо этого, Пентагон намерен развернуть в регионе дополнительные системы противоракетной обороны наземного базирования. Также Остин распорядился о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной эскадрильи истребителей ВВС США.На днях президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты отправят в этот регион дополнительное число боевых самолетов.В минувшую среду ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html
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сша
ближний восток
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в мире, сша, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин, израиль, исмаил хания, хамас, оон
В мире, США, Министерство обороны США, Ближний Восток, Ллойд Остин, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН
США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля

США направят на Ближний Восток авианосную ударную группу для поддержки Израиля

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Malachi LakeyАвианосец ВМС США
Авианосец ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Malachi Lakey
Авианосец ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке решил направить в регион новую авианосную ударную группу США, а также развернуть там дополнительные системы противоракетной обороны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении военного ведомства.
«

"Министр приказал авианосной ударной группе USS "Авраам Линкольн" заменить авианосную ударную группу USS "Теодор Рузвельт", которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Кроме того, министр Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами ПРО в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований", — следует из заявления.

Помимо этого, Пентагон намерен развернуть в регионе дополнительные системы противоракетной обороны наземного базирования. Также Остин распорядился о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной эскадрильи истребителей ВВС США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США
Вчера, 19:44
На днях президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты отправят в этот регион дополнительное число боевых самолетов.
В минувшую среду ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир
Вчера, 21:48
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАБлижний ВостокЛлойд ОстинИзраильИсмаил ХанияХАМАСООН
 
 
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