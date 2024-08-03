https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост - РИА Новости, 03.08.2024
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:27
2024-08-03T00:27
2024-08-03T09:47
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дмитрий песков
евросоюз
выборы президента венесуэлы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_149:488:2923:2048_1920x0_80_0_0_d85a6170c14e594f322ff1ef72c083d2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. "Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте американского конгресса.Законодатели назвали официальные результаты президентских выборов в Венесуэле "сфабрикованными", добавив, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".Авторы обращения призвали Мадуро и Гонсалеса начать диалог о мирной передаче власти.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов". Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html
https://ria.ru/20240802/venesuela-1963783001.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_69410c4bd5cc430084d02a51c1e150a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.
«
"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте американского конгресса.
Законодатели назвали официальные результаты президентских выборов в Венесуэле "сфабрикованными", добавив, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".
Авторы обращения призвали Мадуро и Гонсалеса начать диалог о мирной передаче власти.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.
Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".
Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.
В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.