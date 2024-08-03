https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост

Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост - РИА Новости, 03.08.2024

Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост

Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:27

2024-08-03T00:27

2024-08-03T09:47

в мире

венесуэла

сша

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

евросоюз

выборы президента венесуэлы — 2024

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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. "Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте американского конгресса.Законодатели назвали официальные результаты президентских выборов в Венесуэле "сфабрикованными", добавив, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".Авторы обращения призвали Мадуро и Гонсалеса начать диалог о мирной передаче власти.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов". Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html

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венесуэла

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в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024