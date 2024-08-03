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Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост - РИА Новости, 03.08.2024
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00:27 03.08.2024 (обновлено: 09:47 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост - РИА Новости, 03.08.2024
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:27
2024-08-03T09:47
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дмитрий песков
евросоюз
выборы президента венесуэлы — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. &quot;Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов&quot;, — говорится в заявлении, обнародованном на сайте американского конгресса.Законодатели назвали официальные результаты президентских выборов в Венесуэле "сфабрикованными", добавив, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".Авторы обращения призвали Мадуро и Гонсалеса начать диалог о мирной передаче власти.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов". Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html
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в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост

Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.
«

"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте американского конгресса.

Законодатели назвали официальные результаты президентских выборов в Венесуэле "сфабрикованными", добавив, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле
1 августа, 05:33
Авторы обращения призвали Мадуро и Гонсалеса начать диалог о мирной передаче власти.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.
Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".
Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.
В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах
Вчера, 21:16
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДмитрий ПесковЕвросоюзВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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