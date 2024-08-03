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Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье

Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье - РИА Новости, 03.08.2024

Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье

В Приморье три человека сплавлялись на сапбордах по озеру и пропали после попадания в шлюзовую систему, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:02

2024-08-03T17:02

2024-08-03T17:21

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. В Приморье три человека сплавлялись на сапбордах по озеру и пропали после попадания в шлюзовую систему, сообщила региональная прокуратура."Вечером 3 августа группа из четырех человек, в том числе один несовершеннолетний, сплавляясь на SUP-бордах по "Цинковому озеру", попали в шлюзовую систему сброса воды, вследствие чего трое взрослых пропали без вести", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, девочку 2012 года рождения в тяжелом состоянии доставили в Кавалеровскую центральную районную больницу.Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия.

https://ria.ru/20240617/mchs-1953356199.html

приморский край

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происшествия, приморский край