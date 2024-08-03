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Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье - РИА Новости, 03.08.2024
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17:02 03.08.2024 (обновлено: 17:21 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/splav-1963876579.html
Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье
Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье - РИА Новости, 03.08.2024
Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье
В Приморье три человека сплавлялись на сапбордах по озеру и пропали после попадания в шлюзовую систему, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:02
2024-08-03T17:21
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. В Приморье три человека сплавлялись на сапбордах по озеру и пропали после попадания в шлюзовую систему, сообщила региональная прокуратура."Вечером 3 августа группа из четырех человек, в том числе один несовершеннолетний, сплавляясь на SUP-бордах по "Цинковому озеру", попали в шлюзовую систему сброса воды, вследствие чего трое взрослых пропали без вести", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, девочку 2012 года рождения в тяжелом состоянии доставили в Кавалеровскую центральную районную больницу.Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру в Приморье

В Приморье 3 человека пропали после попадания в шлюз при сплаве по озеру

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. В Приморье три человека сплавлялись на сапбордах по озеру и пропали после попадания в шлюзовую систему, сообщила региональная прокуратура.
"Вечером 3 августа группа из четырех человек, в том числе один несовершеннолетний, сплавляясь на SUP-бордах по "Цинковому озеру", попали в шлюзовую систему сброса воды, вследствие чего трое взрослых пропали без вести", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, девочку 2012 года рождения в тяжелом состоянии доставили в Кавалеровскую центральную районную больницу.
Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия.
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