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"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963867474.html
"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации
"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации - РИА Новости, 03.08.2024
"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации
Украинский конфликт завершится с разгромом ВСУ на поле боя, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:36
2024-08-03T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
джон миршаймер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украинский конфликт завершится с разгромом ВСУ на поле боя, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, будет крайне сложно достичь какого-либо рода соглашения", — отметил он.По мнению профессора, ВС России уничтожают ВСУ. При этом Миршаймер добавил, что Киев ничего не может сделать, чтобы противостоять им."Говоря более общими словами, украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему, так что то, что будет, — только хуже. &lt;…&gt; Украинцы в большой беде ", — резюмировал эксперт.Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.
https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963862687.html
https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html
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в мире, россия, киев, сша, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации

Миршаймер: конфликт на Украине закончится полнейшим крахом ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украинский конфликт завершится с разгромом ВСУ на поле боя, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я думаю, что пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, будет крайне сложно достичь какого-либо рода соглашения", — отметил он.
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По мнению профессора, ВС России уничтожают ВСУ. При этом Миршаймер добавил, что Киев ничего не может сделать, чтобы противостоять им.
"Говоря более общими словами, украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему, так что то, что будет, — только хуже. <…> Украинцы в большой беде ", — резюмировал эксперт.
Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАДжон МиршаймерВооруженные силы Украины
 
 
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