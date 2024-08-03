"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Джонсон: Украина ежедневно несет потери в ужасающем масштабе
Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. ВСУ ежедневно несут огромные потери, которые достигают почти двух тысяч человек, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"В действительности, насколько плохо обстоят дела для Украины, как мы говорим сейчас, говорит то, что в середине лета 2024 года, они несут две тысячи жертв в день. <…> Я имею в виду, что это просто ужасающий масштаб", — отметил он
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По словам эксперта, Соединенные Штаты за войну в Ираке и в Афганистане понесли меньшие потери, чем сейчас ВСУ за более короткий срок. Джонсон не исключает, что Украина может рухнуть даже до американских выборов.
"Украина находится в том же положении, что и парень, который идет к своему врачу, и тот ему говорит, что у него плохие новости: у тебя четвертая стадия рака печени, и от этого уже никуда не деться, так что будет ли это через два месяца или через шесть месяцев, кто знает, но это неизлечимо", — резюмировал аналитик.
Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.