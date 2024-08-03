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"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963862687.html
"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 03.08.2024
"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
ВСУ ежедневно несут огромные потери, которые достигают почти двух тысяч человек, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:02
2024-08-03T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
ирак
афганистан
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. ВСУ ежедневно несут огромные потери, которые достигают почти двух тысяч человек, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."В действительности, насколько плохо обстоят дела для Украины, как мы говорим сейчас, говорит то, что в середине лета 2024 года, они несут две тысячи жертв в день. &lt;…&gt; Я имею в виду, что это просто ужасающий масштаб", — отметил онПо словам эксперта, Соединенные Штаты за войну в Ираке и в Афганистане понесли меньшие потери, чем сейчас ВСУ за более короткий срок. Джонсон не исключает, что Украина может рухнуть даже до американских выборов."Украина находится в том же положении, что и парень, который идет к своему врачу, и тот ему говорит, что у него плохие новости: у тебя четвертая стадия рака печени, и от этого уже никуда не деться, так что будет ли это через два месяца или через шесть месяцев, кто знает, но это неизлечимо", — резюмировал аналитик.Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.
https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html
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в мире, ирак, афганистан, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирак, Афганистан, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Джонсон: Украина ежедневно несет потери в ужасающем масштабе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. ВСУ ежедневно несут огромные потери, которые достигают почти двух тысяч человек, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"В действительности, насколько плохо обстоят дела для Украины, как мы говорим сейчас, говорит то, что в середине лета 2024 года, они несут две тысячи жертв в день. <…> Я имею в виду, что это просто ужасающий масштаб", — отметил он
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По словам эксперта, Соединенные Штаты за войну в Ираке и в Афганистане понесли меньшие потери, чем сейчас ВСУ за более короткий срок. Джонсон не исключает, что Украина может рухнуть даже до американских выборов.
"Украина находится в том же положении, что и парень, который идет к своему врачу, и тот ему говорит, что у него плохие новости: у тебя четвертая стадия рака печени, и от этого уже никуда не деться, так что будет ли это через два месяца или через шесть месяцев, кто знает, но это неизлечимо", — резюмировал аналитик.
Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.
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