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"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/soskin-1963875635.html
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта - РИА Новости, 03.08.2024
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
На Украине может разгореться гражданская война одновременно с прорывом ВС России на передовой, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:56
2024-08-03T16:56
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
россия
киев
олег соскин
верховная рада украины
g7
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На Украине может разгореться гражданская война одновременно с прорывом ВС России на передовой, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.По словам эксперта, сейчас экономическая ситуация в стране ведет к краху режима Владимира Зеленского. При этом он добавил, что глава режима фактически ведет себя как человек, вокруг которого все горит. Соскин пояснил, что страна на грани дефолта, и это уже нельзя утаить.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.На прошлой неделе социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.В марте Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963867474.html
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украина, владимир зеленский, россия, киев, олег соскин, верховная рада украины, g7, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Олег Соскин, Верховная Рада Украины, G7, Леонид Кучма
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

Соскин: гражданская война может начаться одновременно с прорывом ВС РФ на фронте

© AP Photo / Andriy AndriyenkoВоеннослужащие в Запорожской области
Военнослужащие в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Военнослужащие в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На Украине может разгореться гражданская война одновременно с прорывом ВС России на передовой, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас экономическая ситуация в стране ведет к краху режима Владимира Зеленского. При этом он добавил, что глава режима фактически ведет себя как человек, вокруг которого все горит. Соскин пояснил, что страна на грани дефолта, и это уже нельзя утаить.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
На прошлой неделе социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.
В марте Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.
По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияКиевОлег СоскинВерховная Рада УкраиныG7Леонид Кучма
 
 
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