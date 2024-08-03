https://ria.ru/20240803/soskin-1963875635.html

"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта - РИА Новости, 03.08.2024

"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

На Украине может разгореться гражданская война одновременно с прорывом ВС России на передовой, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:56

2024-08-03T16:56

2024-08-03T16:56

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

россия

киев

олег соскин

верховная рада украины

g7

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На Украине может разгореться гражданская война одновременно с прорывом ВС России на передовой, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.По словам эксперта, сейчас экономическая ситуация в стране ведет к краху режима Владимира Зеленского. При этом он добавил, что глава режима фактически ведет себя как человек, вокруг которого все горит. Соскин пояснил, что страна на грани дефолта, и это уже нельзя утаить.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.На прошлой неделе социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.В марте Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963867474.html

https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963862687.html

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