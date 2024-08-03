https://ria.ru/20240803/sochi-1963815957.html

В Сочи усилят контроль за промоутерами, навязывающими морские прогулки

В Сочи усилят контроль за промоутерами, навязывающими морские прогулки - РИА Новости, 03.08.2024

В Сочи усилят контроль за промоутерами, навязывающими морские прогулки

Контроль за промоутерами, которые навязывают услуги прогулок на яхтах в районе морского торгового порта Сочи, будет продолжен после завершения летнего сезона,... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T07:23

2024-08-03T07:23

2024-08-03T07:23

сочи

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Контроль за промоутерами, которые навязывают услуги прогулок на яхтах в районе морского торгового порта Сочи, будет продолжен после завершения летнего сезона, сообщили РИА Новости в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации города. В середине июля в сочинской мэрии информировали об усилении контроля за промоутерами, которые предлагают прогулки на яхтах. По наблюдению корреспондента РИА Новости, активнее всего навязывают услуги в районе торгового порта Сочи, близ марины, где швартуются небольшие катера, яхты, пассажирские каботажные суда. Начиная с Платановой аллеи и вплоть до начала набережной "Маяк" промоутеры активно предлагают морской отдых, что вызывает негодование у прогуливающихся туристов и местных жителей. "В рамках пресечения навязывания услуг морских прогулок представителями администрации Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в отношении лиц, допустивших данные нарушения, составляются и рассматриваются административные материалы, которые направляются из Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. В 2024 году к административной ответственности привлечено более 30 лиц, которые, в основном, предлагают услуги морских прогулок на территории сочинского морского порта", - сказали в мэрии. Чиновники подчеркивают, что контроль за работой уличных промоторов будет продлен. "Работа в этом направлении будет продолжена, в том числе и после завершения летнего курортного сезона текущего года", - предупредили в мэрии. Историческое здание морского торгового порта Сочи – один из наиболее популярных объектов среди местных жителей и туристов. На сегодняшний день территория порта является визитной карточкой курорта, там располагаются оборудованные прогулочные зоны, яхтенная марина, причалы, магазины, рестораны с панорамным видом на море.

https://ria.ru/20240716/reydy-1960075985.html

https://ria.ru/20240401/yakhty-1937038379.html

сочи

краснодарский край

россия

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сочи, краснодарский край, россия