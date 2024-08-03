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СМИ: Остин отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября - РИА Новости, 03.08.2024
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03:32 03.08.2024 (обновлено: 05:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/smi-1963808724.html
СМИ: Остин отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
СМИ: Остин отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: Остин отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:32
2024-08-03T05:50
в мире
министерство обороны сша
теракты 11 сентября (2001)
сша
гуантанамо (город)
нью-йорк (город)
джо байден
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни, сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ.Решение главы Пентагона было принято на фоне растущей критики по поводу сделки со стороны семей жертв теракта. Как утверждала администрация Джо Байдена, до среды она была не в курсе, что обвиняемые заключили сделки со следствием. Вместе с тем комитет по надзору палаты представителей конгресса США, по данным СМИ, начал расследование роли администрации Байдена в заключении сделки."Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу. Решение вступает в силу немедленно", – написал Остин в письме, адресованном уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.В письме глава Пентагона также информировал Эскалье, что он лишил ее права принятия решений по данному делу и оставил эти полномочия за собой.СМИ отмечают, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств.Обвиняемые — Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам — подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
https://ria.ru/20240802/bajden-1963755750.html
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сша
гуантанамо (город)
нью-йорк (город)
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в мире, министерство обороны сша, теракты 11 сентября (2001), сша, гуантанамо (город), нью-йорк (город), джо байден, ллойд остин
В мире, Министерство обороны США, Теракты 11 сентября (2001), США, Гуантанамо (город), Нью-Йорк (город), Джо Байден, Ллойд Остин
СМИ: Остин отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября

NYT: Остин отменил решение о сделке с обвиняемыми в теракте 11 сентября

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни, сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ.
Решение главы Пентагона было принято на фоне растущей критики по поводу сделки со стороны семей жертв теракта. Как утверждала администрация Джо Байдена, до среды она была не в курсе, что обвиняемые заключили сделки со следствием. Вместе с тем комитет по надзору палаты представителей конгресса США, по данным СМИ, начал расследование роли администрации Байдена в заключении сделки.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
США расследуют роль Белого дома в сделке обвиняемых в теракте в Нью-Йорке
Вчера, 18:46
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"Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу. Решение вступает в силу немедленно", – написал Остин в письме, адресованном уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.
В письме глава Пентагона также информировал Эскалье, что он лишил ее права принятия решений по данному делу и оставил эти полномочия за собой.
СМИ отмечают, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств.
Обвиняемые — Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам — подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Авианосец ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля
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В миреМинистерство обороны СШАТеракты 11 сентября (2001)СШАГуантанамо (город)Нью-Йорк (город)Джо БайденЛлойд Остин
 
 
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