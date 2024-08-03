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Лаврентьев обсудил с замглавы Турции Сирию - РИА Новости, 03.08.2024
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23:57 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/siriya-1963921277.html
Лаврентьев обсудил с замглавы Турции Сирию
Лаврентьев обсудил с замглавы Турции Сирию - РИА Новости, 03.08.2024
Лаврентьев обсудил с замглавы Турции Сирию
Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз провел консультации со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщило турецкое ведомство. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:57
2024-08-03T23:57
в мире
турция
сирия
россия
башар асад
александр лаврентьев
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз провел консультации со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщило турецкое ведомство. "Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз встретился со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. В ходе встречи… были проведены консультации по Сирии", - сообщило ведомство. Президент Турции Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад могут провести переговоры в третьей стране, Анкара желает, чтобы Дамаск вел диалог с сирийской оппозицией, заявил ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Первая за более чем 10 лет встреча Эрдогана с Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, сообщила ранее газета Türkiye. Газета утверждала, что руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва ко встрече Эрдогана с Асадом. Асад заявил 15 июля, что готов ко встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
https://ria.ru/20240801/mid-1963344239.html
https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html
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в мире, турция, сирия, россия, башар асад, александр лаврентьев, хакан фидан
В мире, Турция, Сирия, Россия, Башар Асад, Александр Лаврентьев, Хакан Фидан
Лаврентьев обсудил с замглавы Турции Сирию

Лаврентьев обсудил с замглавы Турции Йылмаз Сирию

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкАлександр Лаврентьев
Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз провел консультации со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщило турецкое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз встретился со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. В ходе встречи… были проведены консультации по Сирии", - сообщило ведомство.
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Президент Турции Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад могут провести переговоры в третьей стране, Анкара желает, чтобы Дамаск вел диалог с сирийской оппозицией, заявил ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Первая за более чем 10 лет встреча Эрдогана с Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, сообщила ранее газета Türkiye. Газета утверждала, что руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии.
Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва ко встрече Эрдогана с Асадом. Асад заявил 15 июля, что готов ко встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
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В миреТурцияСирияРоссияБашар АсадАлександр ЛаврентьевХакан Фидан
 
 
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