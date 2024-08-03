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Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани - РИА Новости, 03.08.2024
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани
Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании имущества замглавы краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко и его семьи, предварительное слушание назначено на 5... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:50
2024-08-03T16:50
2024-08-03T16:50
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании имущества замглавы краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко и его семьи, предварительное слушание назначено на 5 августа, следует из картотеки Краснодарского краевого суда. В четверг источник РИА Новости заявил о задержании заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Этот пост он занимает с октября 2023 года. В карточке значится, что иск "об обращении взыскания на имущество в доход государства" Симоненко и его родственников подан первым замгенпрокурора РФ Анатолием Разинкиным. Дело поступило в суд 18 июля. Сумма иска не обозначена. Предварительное слушание назначено на 5 августа. При этом ещё в конце сентября 2023 года был задержан начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин. Позже ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В конце мая Басманный суд Москвы отпустил его из СИЗО под домашний арест.
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происшествия, россия, краснодарский край, москва, анатолий разинкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Москва, Анатолий Разинкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани
ГП потребовала отдать государству имущество замглавы МЧС РФ по Кубани Симоненко