Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/simonenko-1963874829.html
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани - РИА Новости, 03.08.2024
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани
Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании имущества замглавы краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко и его семьи, предварительное слушание назначено на 5... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:50
2024-08-03T16:50
происшествия
россия
краснодарский край
москва
анатолий разинкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании имущества замглавы краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко и его семьи, предварительное слушание назначено на 5 августа, следует из картотеки Краснодарского краевого суда. В четверг источник РИА Новости заявил о задержании заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Этот пост он занимает с октября 2023 года. В карточке значится, что иск "об обращении взыскания на имущество в доход государства" Симоненко и его родственников подан первым замгенпрокурора РФ Анатолием Разинкиным. Дело поступило в суд 18 июля. Сумма иска не обозначена. Предварительное слушание назначено на 5 августа. При этом ещё в конце сентября 2023 года был задержан начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин. Позже ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В конце мая Басманный суд Москвы отпустил его из СИЗО под домашний арест.
https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html
https://ria.ru/20240802/sochi-1963692586.html
россия
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, москва, анатолий разинкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Москва, Анатолий Разинкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества замглавы МЧС по Кубани

ГП потребовала отдать государству имущество замглавы МЧС РФ по Кубани Симоненко

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании имущества замглавы краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко и его семьи, предварительное слушание назначено на 5 августа, следует из картотеки Краснодарского краевого суда.
В четверг источник РИА Новости заявил о задержании заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Этот пост он занимает с октября 2023 года.
Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Тюменский замгубернатора признал вину по делу о взятке, адвокат отрицает
Вчера, 05:35
В карточке значится, что иск "об обращении взыскания на имущество в доход государства" Симоненко и его родственников подан первым замгенпрокурора РФ Анатолием Разинкиным. Дело поступило в суд 18 июля.
Сумма иска не обозначена. Предварительное слушание назначено на 5 августа.
При этом ещё в конце сентября 2023 года был задержан начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин. Позже ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В конце мая Басманный суд Москвы отпустил его из СИЗО под домашний арест.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Сочи арестовали еще двух фигурантов дела о взятках за места на кладбище
2 августа, 14:30
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМоскваАнатолий РазинкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала