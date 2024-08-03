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Шор заявил, что власти Молдавии прогнулись, заблокировав его счета - РИА Новости, 03.08.2024
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20:48 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/shor--1963905810.html
Шор заявил, что власти Молдавии прогнулись, заблокировав его счета
Шор заявил, что власти Молдавии прогнулись, заблокировав его счета - РИА Новости, 03.08.2024
Шор заявил, что власти Молдавии прогнулись, заблокировав его счета
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти Молдавии решили прогнуться под западных хозяев, заблокировав его счета. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T20:48
2024-08-03T20:48
в мире
молдавия
россия
гагаузия
илан шор
марина таубер
владимир плахотнюк
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти Молдавии решили прогнуться под западных хозяев, заблокировав его счета. Ранее молдавский межведомственный наблюдательный совет, подчиняющийся правительству страны, принял решение заблокировать фонды и экономические ресурсы, принадлежащие 11 лицам, находящимся под международными санкциями. Среди них лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, депутат парламента от названного блока Марина Таубер, зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот, бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун, администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин. "Зачем? Чтобы ниже прогнуться под своих западных хозяев. Так они на практике реализовали незаконные международные санкции, которые были приняты против нас ранее", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти даже не задумываются, соответствует ли истине то, что приписывают Шору и другим попавшим под международные санкции. "Зато есть повод взять под козырек и выполнить хозяйский приказ… Режим Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.) все равно проиграет, ведь люди видят, в какую пропасть нас завел ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). И власть тоже это чувствует, поэтому и усиливает репрессии против нас", - пояснил Шор. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США. Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963618790.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, илан шор, марина таубер, владимир плахотнюк, евразийский экономический союз, возрождение
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Илан Шор, Марина Таубер, Владимир Плахотнюк, Евразийский экономический союз, Возрождение
Шор заявил, что власти Молдавии прогнулись, заблокировав его счета

Шор заявил, что власти Молдавии прогнулись под Запад, заблокировав его счета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти Молдавии решили прогнуться под западных хозяев, заблокировав его счета.
Ранее молдавский межведомственный наблюдательный совет, подчиняющийся правительству страны, принял решение заблокировать фонды и экономические ресурсы, принадлежащие 11 лицам, находящимся под международными санкциями. Среди них лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, депутат парламента от названного блока Марина Таубер, зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот, бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун, администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин.
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"Зачем? Чтобы ниже прогнуться под своих западных хозяев. Так они на практике реализовали незаконные международные санкции, которые были приняты против нас ранее", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти даже не задумываются, соответствует ли истине то, что приписывают Шору и другим попавшим под международные санкции. "Зато есть повод взять под козырек и выполнить хозяйский приказ… Режим Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.) все равно проиграет, ведь люди видят, в какую пропасть нас завел ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). И власть тоже это чувствует, поэтому и усиливает репрессии против нас", - пояснил Шор.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
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В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США.
Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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В миреМолдавияРоссияГагаузияИлан ШорМарина ТауберВладимир ПлахотнюкЕвразийский экономический союзВозрождение
 
 
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