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На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2024
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13:43 03.08.2024 (обновлено: 14:33 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/serbija-1963855928.html
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2024
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
В Сербии прогремел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", пострадали семь человек, передает портал "Вечерне новости". РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:43
2024-08-03T14:33
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БЕЛГРАД, 3 авг — РИА Новости. В Сербии прогремел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", пострадали семь человек, передает портал "Вечерне новости". "По информации дежурной части полиции города Валево, в цеху "Крушик" в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами", — говорится в сообщении.Другие подробности издание пока не приводит.В мае прошлого года на заводе также прогремел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя сотрудница, она получила легкие ранения.
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в мире, сербия
В мире, Сербия
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

При взрыве на оборонном предприятии "Крушик" в Сербии пострадали 7 человек

© AP Photo / Darko VojinovicАвтомобиль скорой помощи в Сербии
Автомобиль скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Автомобиль скорой помощи в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 авг — РИА Новости. В Сербии прогремел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", пострадали семь человек, передает портал "Вечерне новости".
"По информации дежурной части полиции города Валево, в цеху "Крушик" в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами", — говорится в сообщении.
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Другие подробности издание пока не приводит.

"Крушик" расположен в городе Валево. Это одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности страны, находящееся в государственной собственности.

В мае прошлого года на заводе также прогремел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя сотрудница, она получила легкие ранения.
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