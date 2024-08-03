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На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2024
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
В Сербии прогремел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", пострадали семь человек, передает портал "Вечерне новости". РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:43
2024-08-03T13:43
2024-08-03T14:33
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БЕЛГРАД, 3 авг — РИА Новости. В Сербии прогремел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", пострадали семь человек, передает портал "Вечерне новости". "По информации дежурной части полиции города Валево, в цеху "Крушик" в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами", — говорится в сообщении.Другие подробности издание пока не приводит.В мае прошлого года на заводе также прогремел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя сотрудница, она получила легкие ранения.
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в мире, сербия
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
При взрыве на оборонном предприятии "Крушик" в Сербии пострадали 7 человек