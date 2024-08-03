https://ria.ru/20240803/serbija-1963855928.html

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2024

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

В Сербии прогремел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", пострадали семь человек, передает портал "Вечерне новости". РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:43

2024-08-03T13:43

2024-08-03T14:33

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БЕЛГРАД, 3 авг — РИА Новости. В Сербии прогремел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", пострадали семь человек, передает портал "Вечерне новости". "По информации дежурной части полиции города Валево, в цеху "Крушик" в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами", — говорится в сообщении.Другие подробности издание пока не приводит.В мае прошлого года на заводе также прогремел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя сотрудница, она получила легкие ранения.

https://ria.ru/20240729/vzryv-1962726927.html

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