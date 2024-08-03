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Замглавы Гагаузии прокомментировал решение о блокировке его счетов - РИА Новости, 03.08.2024
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20:56 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/scheta-1963906309.html
Замглавы Гагаузии прокомментировал решение о блокировке его счетов
Замглавы Гагаузии прокомментировал решение о блокировке его счетов - РИА Новости, 03.08.2024
Замглавы Гагаузии прокомментировал решение о блокировке его счетов
Замглавы Гагаузской автономии в составе Молдавии Виктор Петров назвал неконституционным решение правительственного совета о блокировки его счетов, призвав... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T20:56
2024-08-03T20:56
в мире
молдавия
гагаузия
россия
илан шор
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии в составе Молдавии Виктор Петров назвал неконституционным решение правительственного совета о блокировки его счетов, призвав вмешаться в дело президента республики Майю Санду. Ранее молдавский межведомственный наблюдательный совет, подчиняющийся правительству страны, принял решение заблокировать фонды и экономические ресурсы, принадлежащие 11 лицам, находящимся под международными санкциями. Среди них Петров, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, депутат парламента от названного блока Марина Таубер, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот, бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун, администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин. "Выражаю убедительное несогласие в связи с незаконными и неконституционными мерами. Посредством этого совета власти оказывают давление на граждан Республики Молдова, которые имеют смелость и защищать свое право на мнение и на свободу его выражения. Я готов доказать свою невиновность в законном порядке, но еще никто не сформулировал, какой закон я нарушил. Публично требую вмешательства президента Республики Молдова", - написал Петров в своем Telegram-канале. По его мнению, пришло время для Санду доказать, что она готова защитить конституцию вместе с правами и свободами граждан. "Президент обязана остановить давление на граждан и социальную дискриминацию, либо будет виновна в разрушении страны", - подчеркнул зампред. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240803/shor--1963905810.html
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963618790.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, илан шор, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Марина Таубер
Замглавы Гагаузии прокомментировал решение о блокировке его счетов

Замглавы Гагаузии назвал неконституционным решение о блокировке его счетов

© Sputnik / Mihai CarausВиктор Петров
Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Виктор Петров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии в составе Молдавии Виктор Петров назвал неконституционным решение правительственного совета о блокировки его счетов, призвав вмешаться в дело президента республики Майю Санду.
Ранее молдавский межведомственный наблюдательный совет, подчиняющийся правительству страны, принял решение заблокировать фонды и экономические ресурсы, принадлежащие 11 лицам, находящимся под международными санкциями. Среди них Петров, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, депутат парламента от названного блока Марина Таубер, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот, бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун, администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин.
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"Выражаю убедительное несогласие в связи с незаконными и неконституционными мерами. Посредством этого совета власти оказывают давление на граждан Республики Молдова, которые имеют смелость и защищать свое право на мнение и на свободу его выражения. Я готов доказать свою невиновность в законном порядке, но еще никто не сформулировал, какой закон я нарушил. Публично требую вмешательства президента Республики Молдова", - написал Петров в своем Telegram-канале.
По его мнению, пришло время для Санду доказать, что она готова защитить конституцию вместе с правами и свободами граждан. "Президент обязана остановить давление на граждан и социальную дискриминацию, либо будет виновна в разрушении страны", - подчеркнул зампред.
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В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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