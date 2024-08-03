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У следствия есть десять свидетелей по делу сенатора Савельева
У следствия есть десять свидетелей по делу сенатора Савельева - РИА Новости, 03.08.2024
У следствия есть десять свидетелей по делу сенатора Савельева
У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов,... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:38
2024-08-03T23:38
2024-08-03T23:46
общество
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афганистан
дмитрий савельев
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости."У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по данному уголовному делу", - говорится в материалах.Обвиняемыми по данному делу проходят сам Савельев, ветеран Афганистана Юрий Нефедов и, как сообщал "Коммерсант", родственник последнего по фамилии Дюков.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240803/savelev-1963878164.html
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общество, россия, афганистан, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Общество, Россия, Афганистан, Дмитрий Савельев, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
У следствия есть десять свидетелей по делу сенатора Савельева
У следствия есть как минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева