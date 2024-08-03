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Эксперт оценил перспективы дела Савельева - РИА Новости, 03.08.2024
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17:30 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/savelev-1963879267.html
Эксперт оценил перспективы дела Савельева
Эксперт оценил перспективы дела Савельева - РИА Новости, 03.08.2024
Эксперт оценил перспективы дела Савельева
Государственные награды сенатора Дмитрия Савельева не станут смягчающими обстоятельствами в суде по его делу об организации приготовления убийства, рассказал... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:30
2024-08-03T17:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Государственные награды сенатора Дмитрия Савельева не станут смягчающими обстоятельствами в суде по его делу об организации приготовления убийства, рассказал РИА Новости эксперт в вопросах уголовного права, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, двумя медалями "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, юбилейной медалью "70 лет Вооруженных сил СССР". "Обвиняемый имеет государственные награды, наличие которых зачастую учитывается судом в качестве смягчающих обстоятельств. Однако в случае совершения особо тяжкого преступления этот факт может не сработать", - считает Хаминский, говоря о возможных перспективах уголовного дела. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963786185.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Эксперт оценил перспективы дела Савельева

Эксперт Хаминский: награды Савельева не станут смягчающим обстоятельством в суде

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Государственные награды сенатора Дмитрия Савельева не станут смягчающими обстоятельствами в суде по его делу об организации приготовления убийства, рассказал РИА Новости эксперт в вопросах уголовного права, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, двумя медалями "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, юбилейной медалью "70 лет Вооруженных сил СССР".
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«
"Обвиняемый имеет государственные награды, наличие которых зачастую учитывается судом в качестве смягчающих обстоятельств. Однако в случае совершения особо тяжкого преступления этот факт может не сработать", - считает Хаминский, говоря о возможных перспективах уголовного дела.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается.
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По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дело сенатора Савельева
 
 
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