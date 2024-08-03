https://ria.ru/20240803/savelev-1963878164.html

Эксперт по физиогномии оценил реакцию Савельева на арест

Эксперт по физиогномии оценил реакцию Савельева на арест - РИА Новости, 03.08.2024

Эксперт по физиогномии оценил реакцию Савельева на арест

Сенатор Дмитрий Савельев во время оглашения решения суда о его аресте пытался выглядеть невозмутимым, на его лице не проявлялось сожаления или раскаяния, но его РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:17

2024-08-03T17:17

2024-08-03T17:17

происшествия

россия

игорь краснов

вячеслав тимченко

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

дмитрий савельев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев во время оглашения решения суда о его аресте пытался выглядеть невозмутимым, на его лице не проявлялось сожаления или раскаяния, но его действия и мимика выдавали напряжение и стресс, рассказала РИА Новости психолог, эксперт по физиогномии Наталья Ковалева. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Савельева по делу об организации приготовления убийства. Видео с судебного процесса было опубликовано в Telegram-каналах. "Видно, что Савельев находится в очень напряженном состоянии. Его тело натянуто, как струна, поэтому есть небольшое покачивание. Лицо выдаёт его стресс и волнение, хоть Савельев и пытается выглядеть невозмутимым", - рассказала Ковалева. Она указала на поджатые губы политика, что, по ее словам, означает, что ему не нравится информация, которую он получает в тот момент. "Правый глаз дёргается, показывая, что человек находится на пике напряжения. Мозг быстро пытается обработать полученную информацию, поэтому Савельев часто моргает. На его лице нет эмоций сожаления или раскаяния. Но и облегчения, что он доволен решением суда, не наблюдается", - отметила Ковалева. Эксперт считает, что это может быть связано с тем, что Савельев, скорее всего, понимает, что на этом история не закончится, и морально настроен на продолжение судебных разбирательств. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Софед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. Как выяснил корреспондент РИА Новости, посвященная Савельеву страница на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html

https://ria.ru/20240802/savelev-1963749860.html

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происшествия, россия, игорь краснов, вячеслав тимченко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, дмитрий савельев