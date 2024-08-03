https://ria.ru/20240803/sapery-1963811244.html
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки - РИА Новости, 03.08.2024
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки
Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области используют беспилотники для разминирования... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:05
2024-08-03T05:05
2024-08-03T05:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области используют беспилотники для разминирования труднодоступных участков местности, рассказал журналистам командир взвода БПЛА с позывным "Лучший". "Бывали такие случаи, при разминировании невозможно было подойти к мине и использовали мои средства - БПЛА, сброс делали ВОГами (выстрел осколочный гранатометный - ред.) прямо на мины", - сказал военнослужащий. По его словам, работа военных саперов в зоне спецоперации в основном заключается в поддержке штурмовых групп и осмотре заминированных территорий. При этом сопровождающие саперные группы операторы БПЛА наблюдают за окружающей обстановкой и действиями противника, указывают ориентиры для обхода минных полей, которые могут быть лучше заметны с воздуха из-за густой травы или сложностей рельефа. При закреплении российских сил на занятых позициях ВСУ саперы их проверяют, проводят при необходимости разминирование для безопасного размещения военнослужащих.
https://ria.ru/20240802/bojtsy-1963584751.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки
Саперы на Ореховском направлении используют беспилотники для разминирования