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Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/sapery-1963811244.html
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки - РИА Новости, 03.08.2024
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки
Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области используют беспилотники для разминирования... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:05
2024-08-03T05:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области используют беспилотники для разминирования труднодоступных участков местности, рассказал журналистам командир взвода БПЛА с позывным "Лучший". "Бывали такие случаи, при разминировании невозможно было подойти к мине и использовали мои средства - БПЛА, сброс делали ВОГами (выстрел осколочный гранатометный - ред.) прямо на мины", - сказал военнослужащий. По его словам, работа военных саперов в зоне спецоперации в основном заключается в поддержке штурмовых групп и осмотре заминированных территорий. При этом сопровождающие саперные группы операторы БПЛА наблюдают за окружающей обстановкой и действиями противника, указывают ориентиры для обхода минных полей, которые могут быть лучше заметны с воздуха из-за густой травы или сложностей рельефа. При закреплении российских сил на занятых позициях ВСУ саперы их проверяют, проводят при необходимости разминирование для безопасного размещения военнослужащих.
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Саперы с помощью БПЛА разминируют труднодоступные участки

Саперы на Ореховском направлении используют беспилотники для разминирования

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области используют беспилотники для разминирования труднодоступных участков местности, рассказал журналистам командир взвода БПЛА с позывным "Лучший".
«
"Бывали такие случаи, при разминировании невозможно было подойти к мине и использовали мои средства - БПЛА, сброс делали ВОГами (выстрел осколочный гранатометный - ред.) прямо на мины", - сказал военнослужащий.
По его словам, работа военных саперов в зоне спецоперации в основном заключается в поддержке штурмовых групп и осмотре заминированных территорий. При этом сопровождающие саперные группы операторы БПЛА наблюдают за окружающей обстановкой и действиями противника, указывают ориентиры для обхода минных полей, которые могут быть лучше заметны с воздуха из-за густой травы или сложностей рельефа. При закреплении российских сил на занятых позициях ВСУ саперы их проверяют, проводят при необходимости разминирование для безопасного размещения военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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