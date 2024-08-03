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Санду хочет переизбраться за счет фальсификации, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 03.08.2024
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21:40 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/sandu--1963909687.html
Санду хочет переизбраться за счет фальсификации, заявила экс-глава Гагаузии
Санду хочет переизбраться за счет фальсификации, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 03.08.2024
Санду хочет переизбраться за счет фальсификации, заявила экс-глава Гагаузии
Действующий президент Молдавии Майя Санду намерена переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций и жесткого давления на оппозицию, заявила... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T21:40
2024-08-03T21:40
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
ирина влах
илан шор
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду намерена переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций и жесткого давления на оппозицию, заявила экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах. Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой организовать референдум о вступлении в Евросоюз, он пройдет одновременно с выборами президента 20 октября. На данный момент 13 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента. "Она планирует выиграть эти выборы за счет фальсификации, манипуляции, жесткой борьбы с оппозицией с использованием всех административных ресурсов. То есть честной игры не будет. А будет игра, которая позволит (ей), так она думает, путем обмана, манипуляций и гибридных войн, как часто она любит выражаться, сохраниться во власти Республики Молдова", - заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV. По ее мнению, на самом деле Санду испытывает огромный страх и целых полтора года готовится к этой избирательной кампании. "И все ее действия, и все поступки партии (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), и то, как изменяется законодательство нашей страны, подтверждают еще раз то, что она не планирует быть переизбранной на другой мандат за счет того, что люди ее уважают, ценят, что она выполнила все свои предвыборные обещания", - подчеркнула Влах. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, бывший премьер-министр республики, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что объявление референдума не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране. Общественная дискуссия вокруг референдума продолжает набирать обороты. Некоторые представители оппозиции призывают население бойкотировать плебисцит, называя его незаконным и антинародным мероприятием. А ряд политсил убеждены, что бойкот референдума может провалиться. По их мнению, партия власти воспользуется голосами молдавской диаспоры за рубежом и минимальная явка в одну треть будет обеспечена. Эти оппоненты Санду и правящей партии призывают граждан высказаться против европейской интеграции.
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963618790.html
https://ria.ru/20240803/vlah-1963908365.html
https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ирина влах, илан шор
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Ирина Влах, Илан Шор
Санду хочет переизбраться за счет фальсификации, заявила экс-глава Гагаузии

Экс-глава Гагаузии Влах: Санду хочет переизбраться за счет фальсификации

© AP Photo / Andreea AlexandruМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду намерена переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций и жесткого давления на оппозицию, заявила экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах.
Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой организовать референдум о вступлении в Евросоюз, он пройдет одновременно с выборами президента 20 октября. На данный момент 13 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Медведев призвал Молдавию не играть с историей
2 августа, 10:40
"Она планирует выиграть эти выборы за счет фальсификации, манипуляции, жесткой борьбы с оппозицией с использованием всех административных ресурсов. То есть честной игры не будет. А будет игра, которая позволит (ей), так она думает, путем обмана, манипуляций и гибридных войн, как часто она любит выражаться, сохраниться во власти Республики Молдова", - заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV.
По ее мнению, на самом деле Санду испытывает огромный страх и целых полтора года готовится к этой избирательной кампании.
"И все ее действия, и все поступки партии (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), и то, как изменяется законодательство нашей страны, подтверждают еще раз то, что она не планирует быть переизбранной на другой мандат за счет того, что люди ее уважают, ценят, что она выполнила все свои предвыборные обещания", - подчеркнула Влах.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Экс-глава Гагаузии призвала Санду не проводить референдум по евроинтеграции
Вчера, 21:18
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, бывший премьер-министр республики, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что объявление референдума не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
Общественная дискуссия вокруг референдума продолжает набирать обороты. Некоторые представители оппозиции призывают население бойкотировать плебисцит, называя его незаконным и антинародным мероприятием. А ряд политсил убеждены, что бойкот референдума может провалиться. По их мнению, партия власти воспользуется голосами молдавской диаспоры за рубежом и минимальная явка в одну треть будет обеспечена. Эти оппоненты Санду и правящей партии призывают граждан высказаться против европейской интеграции.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии
29 июля, 16:55
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуИрина ВлахИлан Шор
 
 
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