https://ria.ru/20240803/sanderlend-1963802942.html

В Сандерленде протестующие подожгли полицейский участок

В Сандерленде протестующие подожгли полицейский участок - РИА Новости, 03.08.2024

В Сандерленде протестующие подожгли полицейский участок

Протестующие подожгли центральный полицейский участок в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:18

2024-08-03T01:18

2024-08-03T01:53

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Протестующие подожгли центральный полицейский участок в ходе беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в английском Саутпорте, унесшего жизни троих детей, сообщает издание Times со ссылкой на видео, на котором запечатлено горящее здание. Ранее телеканал SkyNews со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе беспорядков в Сандерленде протестующие швыряли в полицейских пивные бочки и камни, а также перевернули и подожгли автомобиль."На видео, снятом в ходе протестов, видно, как горит центральное отделение полиции Сандерленда", — говорится в сообщении издания.В то же время, британские власти сообщили, что резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит и Вестминстерский дворец в Лондоне подсветили розовым цветом "в знак уважения и солидарности со всеми, кого затронули трагические инциденты, произошедшие в начале этой недели".В социальных сетях также стали появляться фото и видео из разных городов Великобритании, на которых запечатлены здания, подсвеченные розовым в знак солидарности и поддержки всем, кто оказался затронут трагедией в Саутпорте.Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство России в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности Москвы к разжиганию беспорядков в Британии.

https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html

https://ria.ru/20240731/velikobritanija-1963107287.html

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в мире, лондон, россия, англия, тейлор свифт (певица), лига английской обороны