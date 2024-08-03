https://ria.ru/20240803/samarin-1963809912.html

Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями

Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 03.08.2024

Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, находящийся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, признал вину и сотрудничает со... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T04:08

2024-08-03T04:08

2024-08-03T04:08

происшествия

жкх

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москва

подольск

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, находящийся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Вину признал, сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы 19 апреля отправил Самарина под домашний арест, отклонив ходатайство следствия о заключении под стражу.В суде сообщали, что, по версии следствия, Самарин, занимая должность министра энергетики Московской области, знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, "не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением".Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости принятия срочных, системных и эффективных мер со стороны министерства по организации реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал должных мер, "в результате чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в городском округе Подольск".По данным следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.

https://ria.ru/20240803/savelev-1963809121.html

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московская область (подмосковье)

москва

подольск

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происшествия, жкх, московская область (подмосковье), москва, подольск