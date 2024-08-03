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Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 03.08.2024
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04:08 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/samarin-1963809912.html
Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями
Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 03.08.2024
Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями
Бывший министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, находящийся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, признал вину и сотрудничает со... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T04:08
2024-08-03T04:08
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, находящийся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Вину признал, сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы 19 апреля отправил Самарина под домашний арест, отклонив ходатайство следствия о заключении под стражу.В суде сообщали, что, по версии следствия, Самарин, занимая должность министра энергетики Московской области, знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, "не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением".Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости принятия срочных, системных и эффективных мер со стороны министерства по организации реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал должных мер, "в результате чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в городском округе Подольск".По данным следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
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Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями

Экс-министр Александр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, находящийся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Вину признал, сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства.
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Басманный суд Москвы 19 апреля отправил Самарина под домашний арест, отклонив ходатайство следствия о заключении под стражу.
В суде сообщали, что, по версии следствия, Самарин, занимая должность министра энергетики Московской области, знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, "не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением".
Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости принятия срочных, системных и эффективных мер со стороны министерства по организации реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал должных мер, "в результате чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в городском округе Подольск".
По данным следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
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