Рейтинг@Mail.ru
S&P признало "выборочный дефолт" Украины - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 03.08.2024 (обновлено: 01:20 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/reyting-1963800453.html
S&P признало "выборочный дефолт" Украины
S&P признало "выборочный дефолт" Украины - РИА Новости, 03.08.2024
S&P признало "выборочный дефолт" Украины
Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:40
2024-08-03T01:20
в мире
украина
standard & poor's (s&p)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.&quot;Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C... Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)&quot;, — говорится в заявлении агентства.Решение S&amp;P обосновало тем, что киевские власти решили начать реструктуризацию части займов и приостановили выплаты по затронутым облигациям до реструктуризации.Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC.Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html
https://ria.ru/20240726/kiev-1962170455.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, standard & poor's (s&p)
В мире, Украина, Standard & Poor's (S&P)
S&P признало "выборочный дефолт" Украины

S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.
«

"Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C... Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)", — говорится в заявлении агентства.

Решение S&P обосновало тем, что киевские власти решили начать реструктуризацию части займов и приостановили выплаты по затронутым облигациям до реструктуризации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Может не пережить". Зеленский готовит для украинцев неприятное решение
31 июля, 08:00
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC.
Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.
В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.
В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.
Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Украина избежала дефолта, утверждает Минфин
26 июля, 14:47
 
В миреУкраинаStandard & Poor's (S&P)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала