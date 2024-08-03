https://ria.ru/20240803/reyting-1963800453.html

S&P признало "выборочный дефолт" Украины

S&P признало "выборочный дефолт" Украины - РИА Новости, 03.08.2024

S&P признало "выборочный дефолт" Украины

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:40

2024-08-03T00:40

2024-08-03T01:20

в мире

украина

standard & poor's (s&p)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам."Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C... Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)", — говорится в заявлении агентства.Решение S&P обосновало тем, что киевские власти решили начать реструктуризацию части займов и приостановили выплаты по затронутым облигациям до реструктуризации.Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC.Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.

https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html

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в мире, украина, standard & poor's (s&p)