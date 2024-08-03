https://ria.ru/20240803/rakety-1963819712.html

"Акт угрозы". В ФРГ раскритиковали решение о размещении американских ракет

"Акт угрозы". В ФРГ раскритиковали решение о размещении американских ракет - РИА Новости, 03.08.2024

"Акт угрозы". В ФРГ раскритиковали решение о размещении американских ракет

Решение канцлера Олафа Шольца о размещении ракет США в ФРГ в обход бундестага и даже собственной партии социал-демократов (СДПГ) является "путчеобразным"... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:25

2024-08-03T08:25

2024-08-03T08:25

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Решение канцлера Олафа Шольца о размещении ракет США в ФРГ в обход бундестага и даже собственной партии социал-демократов (СДПГ) является "путчеобразным" подходом и актом угрозы против РФ, заявил РИА Новости депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн. Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Данное решение вызвало критику как среди оппозиции в Германии, так и в правящих партиях – многих политиков возмутило, что оно не было согласовано ни с общественностью, ни с бундестагом. "Насколько мне известно, это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход Бундестага и собственной партии. Незадолго до того, как он сообщил общественности о планируемом размещении ракет в кулуарах на саммите НАТО, он, вероятно, всё же проинформировал Бориса Писториуса. Но Шольц разбирается в этом путчеобразном подходе", - сообщил Пелльманн. Он напомнил, что схожим образом немецкий канцлер "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера в 100 миллиардов евро. "Бундестаг, конечно же, должен принимать участие в решении такого важного для страны вопроса, как размещение американских ракет", - подчеркнул Пелльманн. Депутат раскритиковал также слова министра обороны Писториуса, заявившего ранее об отсутствии необходимости обсуждать такие темы в бундестаге заранее, поскольку это не сравнимо с вызвавшим протесты "двойным решением НАТО" 1979 года о развертывании в Европе американских ракет "Першинг-2". "Нынешнее запланированное размещение американских ракет в Германии действительно нельзя сравнивать с "двойным решением НАТО". В то время Запад, по крайней мере, увязал размещение ракет с предложением вести переговоры о разоружении. Сегодня планируемое размещение - это акт угрозы, без учета предыдущей истории при анализе текущей ситуации действующими лицами, и, конечно же, в ущерб Германии", - подчеркнул Пелльманн. Парламентарий напомнил, что согласно недавнему опросу института Forsa, доля жителей Германии, считающих неверным решение Берлина о размещении на территории страны американских ракет составляет 49%, когда как на территории бывшей ГДР доля противников составляет 74%. По мнению Пелльманна, это сравнимо с опросами в годы "двойного решения НАТО", где в одной ФРГ его отклоняли 80% всех опрошенных. "В конечном итоге только общая архитектура безопасности, включающая все европейские государства, положит конец спирали эскалации, наращиванию вооружений и опасность большой войны", - добавил политик. "Двойное решение НАТО" было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развёртывании в Европе американских ракет средней дальности в Европе при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами ракеты "Першинг" развёртывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось небывалыми по масштабу протестами. Крупнейшая акция состоялась 22 октября 1983 года, когда, по некоторым оценкам, на улицы немецких городов вышло около 1,2 миллиона человек. Обострение отношений между НАТО и социалистическим блоком 1983 года в связи с размещением американских ракет средней дальности в Европе вошло в историю как "кризис евроракет". "Першинги" были ликвидированы в соответствии с подписанным в 1987 году между СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20240726/germaniya-1962067896.html

https://ria.ru/20240730/germanija-1962920916.html

https://ria.ru/20240711/rakety-1959022535.html

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в мире, германия, европа, сша, борис писториус, олаф шольц, нато