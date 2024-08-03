https://ria.ru/20240803/pvo-1963817160.html

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.08.2024

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T07:43

2024-08-03T07:43

2024-08-03T09:41

специальная военная операция на украине

рязанская область

воронежская область

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем", — говорится в релизе.По словам ростовского губернатора Василия Голубева, из-за массированной атаки дронов получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.В Белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из-за взрыва загорелся один из резервуаров, пожар оперативно ликвидировали. Здесь также обошлось без пострадавших.Никто не пострадал и при налете дронов в микрорайоне Болховский под Орлом. Там два аппарата попали в жилой дом, рассказал глава региона Андрей Клычков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240803/atacms-1963810844.html

рязанская область

воронежская область

азовское море

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рязанская область, воронежская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины