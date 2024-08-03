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Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 03.08.2024 (обновлено: 09:41 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/pvo-1963817160.html
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.08.2024
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T07:43
2024-08-03T09:41
специальная военная операция на украине
рязанская область
воронежская область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем&quot;, — говорится в релизе.По словам ростовского губернатора Василия Голубева, из-за массированной атаки дронов получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.В Белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из-за взрыва загорелся один из резервуаров, пожар оперативно ликвидировали. Здесь также обошлось без пострадавших.Никто не пострадал и при налете дронов в микрорайоне Болховский под Орлом. Там два аппарата попали в жилой дом, рассказал глава региона Андрей Клычков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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рязанская область, воронежская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Воронежская область, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 75 украинских беспилотников за ночь

© Фото : Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1"
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем", — говорится в релизе.

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По словам ростовского губернатора Василия Голубева, из-за массированной атаки дронов получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.
В Белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из-за взрыва загорелся один из резервуаров, пожар оперативно ликвидировали. Здесь также обошлось без пострадавших.
Никто не пострадал и при налете дронов в микрорайоне Болховский под Орлом. Там два аппарата попали в жилой дом, рассказал глава региона Андрей Клычков.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьВоронежская областьАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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