https://ria.ru/20240803/putin-1963852296.html

Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле

Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024

Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле

Президент России Владимир Путин переговорил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:18

2024-08-03T13:18

2024-08-03T13:18

происшествия

россия

владимир путин

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин переговорил по телефону с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", - сказал он. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240319/putin-1934215789.html

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происшествия, россия, владимир путин, взрыв газа в доме в нижнем тагиле