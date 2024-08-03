Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле
Путин обсудил с Куйвашевым ликвидацию последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи во видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи во видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Путин переговорил по телефону с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", - сказал он.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.