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Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
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13:18 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/putin-1963852296.html
Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле
Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле
Президент России Владимир Путин переговорил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:18
2024-08-03T13:18
происшествия
россия
владимир путин
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин переговорил по телефону с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", - сказал он. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
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происшествия, россия, владимир путин, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Россия, Владимир Путин, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле

Путин обсудил с Куйвашевым ликвидацию последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи во видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи во видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи во видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Путин переговорил по телефону с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", - сказал он.
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