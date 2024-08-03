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На Крымский мост выстроилась очередь из тысячи автомобилей
На Крымский мост выстроилась очередь из тысячи автомобилей - РИА Новости, 03.08.2024
На Крымский мост выстроилась очередь из тысячи автомобилей
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:17
2024-08-03T05:17
2024-08-03T07:52
авто
тамань (станица)
азовское море
крымский мост
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту."В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", — говорится в сообщении.С начала ночи до 04.00 мск количество автомобилей в очереди удвоилось. При этом около 06.20 движение по мосту временно перекрыли.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также пикапов. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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тамань (станица)
азовское море
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авто, тамань (станица), азовское море, крымский мост
Авто, Тамань (станица), Азовское море, Крымский мост
На Крымский мост выстроилась очередь из тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ждут 1050 автомобилей