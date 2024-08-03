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Очередь у Крымского моста превысила 900 машин - РИА Новости, 03.08.2024
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Очередь у Крымского моста превысила 900 машин
Очередь у Крымского моста превысила 900 машин - РИА Новости, 03.08.2024
Очередь у Крымского моста превысила 900 машин
Более 900 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T04:11
2024-08-03T04:11
авто
тамань (станица)
азовское море
крымский мост
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 900 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 990 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении. С 00.00 по мск количество автомобилей увеличилось в два раза. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20230717/krym-1884544870.html
тамань (станица)
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авто, тамань (станица), азовское море, крымский мост
Авто, Тамань (станица), Азовское море, Крымский мост
Очередь у Крымского моста превысила 900 машин

Более 900 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 900 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«
"В очереди со стороны Тамани находится 990 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении.
С 00.00 по мск количество автомобилей увеличилось в два раза.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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АвтоТамань (станица)Азовское мореКрымский мост
 
 
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