https://ria.ru/20240803/pozhar-1963909568.html

В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте

В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте - РИА Новости, 03.08.2024

В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте

Пожар произошел на заброшенном историческом форте в Финском заливе недалеко от Кронштадта, открытого горения уже не наблюдается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T21:36

2024-08-03T21:36

2024-08-03T22:24

происшествия

финский залив

кронштадт

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Пожар произошел на заброшенном историческом форте в Финском заливе недалеко от Кронштадта, открытого горения уже не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации Кронштадтского района. "Это Пятый Северный форт. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба – ред.), открытого горения там уже нет, идет задымление", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Как сообщило позднее городское управление МЧС РФ, пожар на Пятом Северном форте произошел в одноэтажной бесхозной постройке на площади 10 квадратных метров, его ликвидировали в 21.55.По данным из открытых источников, Пятый Северный форт, строительство которого началось в период Крымской войны в 1853-1854 годах, является объектом культурного наследия, его состояние признано неудовлетворительным. Форт находится в ведении федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

https://ria.ru/20240803/pozhar-1963845511.html

https://ria.ru/20240802/ekaterinburg-1963758118.html

финский залив

кронштадт

санкт-петербург

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происшествия, финский залив, кронштадт, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)