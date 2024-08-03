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В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте - РИА Новости, 03.08.2024
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21:36 03.08.2024 (обновлено: 22:24 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/pozhar-1963909568.html
В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте
В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте - РИА Новости, 03.08.2024
В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте
Пожар произошел на заброшенном историческом форте в Финском заливе недалеко от Кронштадта, открытого горения уже не наблюдается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T21:36
2024-08-03T22:24
происшествия
финский залив
кронштадт
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Пожар произошел на заброшенном историческом форте в Финском заливе недалеко от Кронштадта, открытого горения уже не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации Кронштадтского района. "Это Пятый Северный форт. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба – ред.), открытого горения там уже нет, идет задымление", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Как сообщило позднее городское управление МЧС РФ, пожар на Пятом Северном форте произошел в одноэтажной бесхозной постройке на площади 10 квадратных метров, его ликвидировали в 21.55.По данным из открытых источников, Пятый Северный форт, строительство которого началось в период Крымской войны в 1853-1854 годах, является объектом культурного наследия, его состояние признано неудовлетворительным. Форт находится в ведении федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.
https://ria.ru/20240803/pozhar-1963845511.html
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финский залив
кронштадт
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происшествия, финский залив, кронштадт, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Финский залив, Кронштадт, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на заброшенном форте

В Финском заливе рядом с Кронштадтом произошел пожар на Пятом Северном форте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Пожар произошел на заброшенном историческом форте в Финском заливе недалеко от Кронштадта, открытого горения уже не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации Кронштадтского района.
"Это Пятый Северный форт. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба – ред.), открытого горения там уже нет, идет задымление", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
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Как сообщило позднее городское управление МЧС РФ, пожар на Пятом Северном форте произошел в одноэтажной бесхозной постройке на площади 10 квадратных метров, его ликвидировали в 21.55.
По данным из открытых источников, Пятый Северный форт, строительство которого началось в период Крымской войны в 1853-1854 годах, является объектом культурного наследия, его состояние признано неудовлетворительным. Форт находится в ведении федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.
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ПроисшествияФинский заливКронштадтСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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