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Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
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17:43 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/posol-1963880790.html
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате ЧП в РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:43
2024-08-03T17:43
происшествия
россия
белоруссия
свердловская область
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МИНСК, 3 авг - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате ЧП в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Москве в Telegram-канале. "Посол Беларуси в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате обрушения части жилого дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле", - говорится в сообщении пресс-службы посольства."Прошу передать слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии", - приводится там текст соболезнования. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
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происшествия, россия, белоруссия, свердловская область, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Россия, Белоруссия, Свердловская область, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле

Посол Белоруссии Рогожник выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
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МИНСК, 3 авг - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате ЧП в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Москве в Telegram-канале.
"Посол Беларуси в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате обрушения части жилого дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.
«
"Прошу передать слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии", - приводится там текст соболезнования.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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ПроисшествияРоссияБелоруссияСвердловская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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