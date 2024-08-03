Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле
Посол Белоруссии Рогожник выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
МИНСК, 3 авг - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате ЧП в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Москве в Telegram-канале.
"Посол Беларуси в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате обрушения части жилого дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.
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"Прошу передать слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии", - приводится там текст соболезнования.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.