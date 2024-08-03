МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали
МИД Сенегала вызвал посла Украины Пивоварова, поддержавшего террористов в Мали
© Фото : МИД УкраиныПосол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров
© Фото : МИД Украины
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров
АЛЖИР, 3 авг - РИА Новости. МИД Сенегала вызвал в субботу посла Украины в этой стране Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали, говорится в заявлении сенегальского дипведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Министерство африканской интеграции и иностранных дел Сенегала было удивлено публикацией пропагандистского видеоролика на странице украинского посольства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская - ред.), который сопровождал комментарий посла с явной и безусловной поддержкой террористической атаки 25 и 27 июля на севере Мали со стороны повстанцев-туарегов и членов исламистской группировки "Победа ислама" против вооруженных сил Мали, что привело к большим потерям в их рядах", - отмечается в сообщении.
В субботу по состоянию на 15.24 мск указанной публикации на странице украинского посольства в соцсети обнаружить не удалось.
Ведомство подчеркнуло, что Сенегал отвергает терроризм в любых его проявлениях и не может согласиться с высказываниями в поддержку терроризма, "особенно нацеленными на дестабилизацию дружественной страны Мали".
"Послу Украины в Сенегале было сделано напоминание о необходимости умеренности, взвешенной позиции и соблюдения политики невмешательства, которая предусмотрена его миссией", - добавили в министерстве.
В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.