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МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали - РИА Новости, 03.08.2024
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16:14 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/posol-1963871179.html
МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали
МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали - РИА Новости, 03.08.2024
МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали
МИД Сенегала вызвал в субботу посла Украины в этой стране Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали, говорится в заявлении сенегальского... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:14
2024-08-03T16:14
в мире
сенегал
мали
украина
юрий пивоваров
мария захарова
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АЛЖИР, 3 авг - РИА Новости. МИД Сенегала вызвал в субботу посла Украины в этой стране Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали, говорится в заявлении сенегальского дипведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. "Министерство африканской интеграции и иностранных дел Сенегала было удивлено публикацией пропагандистского видеоролика на странице украинского посольства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская - ред.), который сопровождал комментарий посла с явной и безусловной поддержкой террористической атаки 25 и 27 июля на севере Мали со стороны повстанцев-туарегов и членов исламистской группировки "Победа ислама" против вооруженных сил Мали, что привело к большим потерям в их рядах", - отмечается в сообщении. В субботу по состоянию на 15.24 мск указанной публикации на странице украинского посольства в соцсети обнаружить не удалось. Ведомство подчеркнуло, что Сенегал отвергает терроризм в любых его проявлениях и не может согласиться с высказываниями в поддержку терроризма, "особенно нацеленными на дестабилизацию дружественной страны Мали". "Послу Украины в Сенегале было сделано напоминание о необходимости умеренности, взвешенной позиции и соблюдения политики невмешательства, которая предусмотрена его миссией", - добавили в министерстве. Ранее девять общественных организаций Сенегала выступили с осуждением Киева в связи с подготовкой групп террористов в Африке и призвали международное сообщество привлечь Украину к ответственности. В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240801/mali-1963563884.html
https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html
https://ria.ru/20240730/rassledovanie-1963046363.html
сенегал
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в мире, сенегал, мали, украина, юрий пивоваров, мария захарова
В мире, Сенегал, Мали, Украина, Юрий Пивоваров, Мария Захарова
МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали

МИД Сенегала вызвал посла Украины Пивоварова, поддержавшего террористов в Мали

© Фото : МИД УкраиныПосол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : МИД Украины
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров
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АЛЖИР, 3 авг - РИА Новости. МИД Сенегала вызвал в субботу посла Украины в этой стране Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали, говорится в заявлении сенегальского дипведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Министерство африканской интеграции и иностранных дел Сенегала было удивлено публикацией пропагандистского видеоролика на странице украинского посольства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская - ред.), который сопровождал комментарий посла с явной и безусловной поддержкой террористической атаки 25 и 27 июля на севере Мали со стороны повстанцев-туарегов и членов исламистской группировки "Победа ислама" против вооруженных сил Мали, что привело к большим потерям в их рядах", - отмечается в сообщении.
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В субботу по состоянию на 15.24 мск указанной публикации на странице украинского посольства в соцсети обнаружить не удалось.
Ведомство подчеркнуло, что Сенегал отвергает терроризм в любых его проявлениях и не может согласиться с высказываниями в поддержку терроризма, "особенно нацеленными на дестабилизацию дружественной страны Мали".
"Послу Украины в Сенегале было сделано напоминание о необходимости умеренности, взвешенной позиции и соблюдения политики невмешательства, которая предусмотрена его миссией", - добавили в министерстве.
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Ранее девять общественных организаций Сенегала выступили с осуждением Киева в связи с подготовкой групп террористов в Африке и призвали международное сообщество привлечь Украину к ответственности.
В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСенегалМалиУкраинаЮрий ПивоваровМария Захарова
 
 
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