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Посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Танзании - РИА Новости, 03.08.2024
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07:31 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/posol-1963816393.html
Посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Танзании
Посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Танзании - РИА Новости, 03.08.2024
Посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Танзании
Возможное взаимодействие в горнодобывающей отрасли станет еще одним направлением выгодного сотрудничества России и Танзании, но запросов от российский компаний... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T07:31
2024-08-03T07:31
экономика
танзания
россия
москва
андрей аветисян
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Возможное взаимодействие в горнодобывающей отрасли станет еще одним направлением выгодного сотрудничества России и Танзании, но запросов от российский компаний на разведку и добычу алмазов пока не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. "Несмотря на то, что мы пока не получали запросов от российских компаний, уверен, что возможное взаимодействие в этой отрасли станет еще одним направлением выгодного двустороннего сотрудничества", - сказал Аветисян. "Конструктивное взаимодействие в мировом алмазном рынке стало еще одной точкой соприкосновения стран... На фоне продолжающихся попыток западных стран дискредитировать на различных международных площадках соответствующую российскую продукцию, стараясь включить ее в категорию "алмазов из конфликтных регионов", танзанийцы сохраняют здравый подход и так же как и мы выступают против необоснованной политизации Кимберлийского процесса, регулирующего этот рынок", - подчеркнул посол. Он напомнил, что Москва в 2022 году стала первой и пока остается единственной неафриканской страной, получившей статус наблюдателя в Ассоциации африканских государств - производителей алмазов. По его словам, это делает взаимодействие двух стран в данной сфере "еще более плотным и согласованным". Российский дипломат указал, что решение об этом было принято на внеочередном заседании совета министров государств ассоциации, которое проходило в Танзании. Аветисян добавил, что добыча алмазов является одним из приоритетов горнодобывающей отрасли Танзании. Алмазы, добываемые там, как правило, высокого качества, с репутацией хорошо обработанных и обладающих превосходной прозрачностью, заключил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240419/almazy-1940939911.html
https://ria.ru/20240702/almaz-1956982131.html
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экономика, танзания, россия, москва, андрей аветисян
Экономика, Танзания, Россия, Москва, Андрей Аветисян
Посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Танзании

Посол Аветисян: сотрудничество с Танзанией в горнодобывающей отрасли выгодно

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПосол РФ в Танзании Андрей Аветисян
Посол РФ в Танзании Андрей Аветисян - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Возможное взаимодействие в горнодобывающей отрасли станет еще одним направлением выгодного сотрудничества России и Танзании, но запросов от российский компаний на разведку и добычу алмазов пока не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.
«
"Несмотря на то, что мы пока не получали запросов от российских компаний, уверен, что возможное взаимодействие в этой отрасли станет еще одним направлением выгодного двустороннего сотрудничества", - сказал Аветисян.
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"Конструктивное взаимодействие в мировом алмазном рынке стало еще одной точкой соприкосновения стран... На фоне продолжающихся попыток западных стран дискредитировать на различных международных площадках соответствующую российскую продукцию, стараясь включить ее в категорию "алмазов из конфликтных регионов", танзанийцы сохраняют здравый подход и так же как и мы выступают против необоснованной политизации Кимберлийского процесса, регулирующего этот рынок", - подчеркнул посол.
Он напомнил, что Москва в 2022 году стала первой и пока остается единственной неафриканской страной, получившей статус наблюдателя в Ассоциации африканских государств - производителей алмазов. По его словам, это делает взаимодействие двух стран в данной сфере "еще более плотным и согласованным". Российский дипломат указал, что решение об этом было принято на внеочередном заседании совета министров государств ассоциации, которое проходило в Танзании.
Аветисян добавил, что добыча алмазов является одним из приоритетов горнодобывающей отрасли Танзании. Алмазы, добываемые там, как правило, высокого качества, с репутацией хорошо обработанных и обладающих превосходной прозрачностью, заключил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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ЭкономикаТанзанияРоссияМоскваАндрей Аветисян
 
 
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