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В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 03.08.2024
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06:50 03.08.2024
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В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 03.08.2024
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку
Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в Японии в соседней с Токио префектуре, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:50
2024-08-03T06:50
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ТОКИО, 3 авг – РИА Новости. Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в Японии в соседней с Токио префектуре, сообщил телеканал NHK. По поступившей в полицию информации, вертолет приземлился на рисовое в поле в городе Эбина в префектуре Канагава. Согласно сведениям пожарной охраны, это американский военный вертолет. Информации о пострадавших на этот момент нет.
https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html
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в мире, япония, сша, канагава
В мире, Япония, США, Канагава
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку

В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку на поле

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкАмериканский военный вертолет
Американский военный вертолет - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Sputnik / Денис Асланов
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Американский военный вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 авг – РИА Новости. Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в Японии в соседней с Токио префектуре, сообщил телеканал NHK.
По поступившей в полицию информации, вертолет приземлился на рисовое в поле в городе Эбина в префектуре Канагава. Согласно сведениям пожарной охраны, это американский военный вертолет.
Информации о пострадавших на этот момент нет.
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В миреЯпонияСШАКанагава
 
 
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