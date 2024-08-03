https://ria.ru/20240803/posadka-1963814667.html
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 03.08.2024
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку
Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в Японии в соседней с Токио префектуре, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:50
2024-08-03T06:50
2024-08-03T06:50
в мире
япония
сша
канагава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152577/38/1525773896_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_1b60471c9d4d5da7121d9959147eadbb.jpg
ТОКИО, 3 авг – РИА Новости. Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в Японии в соседней с Токио префектуре, сообщил телеканал NHK. По поступившей в полицию информации, вертолет приземлился на рисовое в поле в городе Эбина в префектуре Канагава. Согласно сведениям пожарной охраны, это американский военный вертолет. Информации о пострадавших на этот момент нет.
https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html
япония
сша
канагава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152577/38/1525773896_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_1f684c9e5c238ea6292c71f7bc315a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, канагава
В мире, Япония, США, Канагава
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку
В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку на поле