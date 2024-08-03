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В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку

В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 03.08.2024

В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку

Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в Японии в соседней с Токио префектуре, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T06:50

2024-08-03T06:50

2024-08-03T06:50

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ТОКИО, 3 авг – РИА Новости. Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в Японии в соседней с Токио префектуре, сообщил телеканал NHK. По поступившей в полицию информации, вертолет приземлился на рисовое в поле в городе Эбина в префектуре Канагава. Согласно сведениям пожарной охраны, это американский военный вертолет. Информации о пострадавших на этот момент нет.

https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html

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в мире, япония, сша, канагава