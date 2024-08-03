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Эксперт ООН назвала авиаэмбарго нарушением прав человека - РИА Новости, 03.08.2024
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06:04 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/polety-1963813603.html
Эксперт ООН назвала авиаэмбарго нарушением прав человека
Эксперт ООН назвала авиаэмбарго нарушением прав человека - РИА Новости, 03.08.2024
Эксперт ООН назвала авиаэмбарго нарушением прав человека
Запреты на полеты гражданской авиации, принятые в нарушение норм международного права, нарушают права человека и усложняют защиту окружающей среды, заявила в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:04
2024-08-03T06:04
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ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Запреты на полеты гражданской авиации, принятые в нарушение норм международного права, нарушают права человека и усложняют защиту окружающей среды, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. "Авиаэмбарго в обход норм международного права о международной гражданской авиации являются нарушением прав человека на свободу передвижения. Следует также учитывать, что помимо непосредственного эффекта на передвижение любого лица, проживающего и перемещающегося в страны под такими санкциями, возникает значительный негативный эффект в том числе на охрану окружающей среды, поскольку длительность перелетов значительно увеличивается", - сказала она. Довгань добавила, что в связи с отказом ремонтировать самолеты компаний под санкциями за рубежом, невозможностью аренды самолетов и закупки запасных частей также нарушаются стандарты безопасности. "Но кроме прямых последствий подобного рода ограничения также порождают и косвенные последствия, связанные с негативным влиянием на очень многие гуманитарные сферы: здоровье в части оздоровления детей и возможности получить медицинскую помощь за рубежом; образование, в связи со сложностью участия в программах академического обмена по причине ограничения авиасообщения, а также реализацию академического, научного и профессионального сотрудничества", - отметила эксперт ООН.
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россия, елена довгань, оон, евросоюз
Россия, Елена Довгань, ООН, Евросоюз
Эксперт ООН назвала авиаэмбарго нарушением прав человека

Эксперт ООН: ограничения на полеты гражданской авиации нарушают права человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Запреты на полеты гражданской авиации, принятые в нарушение норм международного права, нарушают права человека и усложняют защиту окружающей среды, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.
В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России.
«
"Авиаэмбарго в обход норм международного права о международной гражданской авиации являются нарушением прав человека на свободу передвижения. Следует также учитывать, что помимо непосредственного эффекта на передвижение любого лица, проживающего и перемещающегося в страны под такими санкциями, возникает значительный негативный эффект в том числе на охрану окружающей среды, поскольку длительность перелетов значительно увеличивается", - сказала она.
Довгань добавила, что в связи с отказом ремонтировать самолеты компаний под санкциями за рубежом, невозможностью аренды самолетов и закупки запасных частей также нарушаются стандарты безопасности.
"Но кроме прямых последствий подобного рода ограничения также порождают и косвенные последствия, связанные с негативным влиянием на очень многие гуманитарные сферы: здоровье в части оздоровления детей и возможности получить медицинскую помощь за рубежом; образование, в связи со сложностью участия в программах академического обмена по причине ограничения авиасообщения, а также реализацию академического, научного и профессионального сотрудничества", - отметила эксперт ООН.
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