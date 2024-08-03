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Обвиняемый в подрыве машины в Москве выходил на митинги против СВО
Обвиняемый в подрыве машины в Москве выходил на митинги против СВО - РИА Новости, 03.08.2024
Обвиняемый в подрыве машины в Москве выходил на митинги против СВО
Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков не поддержал спецоперацию на Украине и выходил на митинги против СВО, рассказал РИА Новости его брат Алексей... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:13
2024-08-03T11:13
2024-08-03T11:13
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков не поддержал спецоперацию на Украине и выходил на митинги против СВО, рассказал РИА Новости его брат Алексей Серебряков. "Скрывать не буду, когда СВО началась, брат не поддержал спецоперацию, но он и не высказывался в поддержку Украины против России.… Он ходил на несанкционированные акции против начала СВО", - сообщил Серебряков. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
https://ria.ru/20240725/podryv-1961932284.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Обвиняемый в подрыве машины в Москве выходил на митинги против СВО
Обвиняемый в подрыве машины Серебряков не поддержал спецоперацию на Украине