https://ria.ru/20240803/podryv-1963819118.html

Обвиняемый в подрыве машины в Москве интересовался украинскими корнями

Обвиняемый в подрыве машины в Москве интересовался украинскими корнями - РИА Новости, 03.08.2024

Обвиняемый в подрыве машины в Москве интересовался украинскими корнями

Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков интересовался своими украинскими корнями, рассказал РИА Новости его брат Алексей Серебряков. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:21

2024-08-03T08:21

2024-08-03T08:34

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков интересовался своими украинскими корнями, рассказал РИА Новости его брат Алексей Серебряков. "У нас по отцовской линии вся родня идет из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех земель (украинских – ред.) еще со времен Екатерины II. Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это все было еще до крымских событий (в 2014 году – ред.) Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Евген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском. Но это все было вне политики", - сообщил РИА Новости Серебряков. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://radiosputnik.ru/20240724/podolyak-1961755776.html

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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы