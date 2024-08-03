Обвиняемый в подрыве машины в Москве интересовался украинскими корнями
Обвиняемый в подрыве машины Серебряков интересовался украинскими корнями
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков интересовался своими украинскими корнями, рассказал РИА Новости его брат Алексей Серебряков.
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"У нас по отцовской линии вся родня идет из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех земель (украинских – ред.) еще со времен Екатерины II. Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это все было еще до крымских событий (в 2014 году – ред.) Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Евген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском. Но это все было вне политики", - сообщил РИА Новости Серебряков.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.