https://ria.ru/20240803/po-1963867993.html
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО - РИА Новости, 03.08.2024
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО
Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph со... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:41
2024-08-03T15:41
2024-08-03T16:22
в мире
великобритания
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/36/1552693697_0:9:3173:1794_1920x0_80_0_0_76424dea1ef55f6a24aaf1cf69606f1d.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны. "Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны", — говорится в статье. По сведениям газеты, созданием ПО должны были заниматься имеющие допуск к секретной информации сотрудники из Великобритании, но задачу частично передали разработчикам из Сибири и Минска. Военное ведомство посчитало это "серьезной угрозой обороне Великобритании" и летом 2022 года начало расследование, завершившееся в феврале 2023-го, отмечает The Telegraph.В итоге выяснилось, что компания Rolls-Royce Submarines, которая обеспечивает работу британского атомного подводного флота, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме в области цифровых технологий WM Reply. Та, в свою очередь, привлекла специалистов из Белоруссии, один из которых на самом деле работал из дома в Сибири. Причем фирма держала этот факт в секрете и обсуждала, сможет ли она скрыть местонахождение разработчиков, дав им поддельные имена погибших британцев. "Rolls-Royce полностью расследовал этот вопрос. Как они и заявили, ни в какой момент целостность системы не была нарушена", — заявил представитель компании, добавив, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к информации на защищенных серверах.В Rolls-Royce Submarines отметили, что после расследования прекратили сотрудничество с WM Reply. Как утверждает неназванный представитель британского Минобороны, инцидент не повлиял на безопасность королевства.
https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html
https://ria.ru/20240702/rossiya-1956797786.html
великобритания
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/36/1552693697_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_203156607503beeb4d5fc49f0c6b1657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, белоруссия, россия
В мире, Великобритания, Белоруссия, Россия
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО
Британские инженеры атомных подлодок используют ПО, разработанное в России
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph
со ссылкой на документы Минобороны.
"Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны", — говорится в статье.
По сведениям газеты, созданием ПО должны были заниматься имеющие допуск к секретной информации сотрудники из Великобритании
, но задачу частично передали разработчикам из Сибири и Минска
. Военное ведомство посчитало это "серьезной угрозой обороне Великобритании" и летом 2022 года начало расследование, завершившееся в феврале 2023-го, отмечает The Telegraph.
В итоге выяснилось, что компания Rolls-Royce Submarines, которая обеспечивает работу британского атомного подводного флота, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме в области цифровых технологий WM Reply. Та, в свою очередь, привлекла специалистов из Белоруссии, один из которых на самом деле работал из дома в Сибири. Причем фирма держала этот факт в секрете и обсуждала, сможет ли она скрыть местонахождение разработчиков, дав им поддельные имена погибших британцев.
"Rolls-Royce полностью расследовал этот вопрос. Как они и заявили, ни в какой момент целостность системы не была нарушена", — заявил представитель компании, добавив, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к информации на защищенных серверах.
В Rolls-Royce Submarines отметили, что после расследования прекратили сотрудничество с WM Reply. Как утверждает неназванный представитель британского Минобороны, инцидент не повлиял на безопасность королевства.