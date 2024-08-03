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Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО - РИА Новости, 03.08.2024
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15:41 03.08.2024 (обновлено: 16:22 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/po-1963867993.html
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО - РИА Новости, 03.08.2024
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО
Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph со... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:41
2024-08-03T16:22
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны. "Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны", — говорится в статье. По сведениям газеты, созданием ПО должны были заниматься имеющие допуск к секретной информации сотрудники из Великобритании, но задачу частично передали разработчикам из Сибири и Минска. Военное ведомство посчитало это "серьезной угрозой обороне Великобритании" и летом 2022 года начало расследование, завершившееся в феврале 2023-го, отмечает The Telegraph.В итоге выяснилось, что компания Rolls-Royce Submarines, которая обеспечивает работу британского атомного подводного флота, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме в области цифровых технологий WM Reply. Та, в свою очередь, привлекла специалистов из Белоруссии, один из которых на самом деле работал из дома в Сибири. Причем фирма держала этот факт в секрете и обсуждала, сможет ли она скрыть местонахождение разработчиков, дав им поддельные имена погибших британцев. "Rolls-Royce полностью расследовал этот вопрос. Как они и заявили, ни в какой момент целостность системы не была нарушена", — заявил представитель компании, добавив, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к информации на защищенных серверах.В Rolls-Royce Submarines отметили, что после расследования прекратили сотрудничество с WM Reply. Как утверждает неназванный представитель британского Минобороны, инцидент не повлиял на безопасность королевства.
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в мире, великобритания, белоруссия, россия
В мире, Великобритания, Белоруссия, Россия
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО

Британские инженеры атомных подлодок используют ПО, разработанное в России

© Фото : POA(Phot) Gaz ArmesБританская атомная подводная лодка
Британская атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : POA(Phot) Gaz Armes
Британская атомная подводная лодка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны.
"Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны", — говорится в статье.
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По сведениям газеты, созданием ПО должны были заниматься имеющие допуск к секретной информации сотрудники из Великобритании, но задачу частично передали разработчикам из Сибири и Минска. Военное ведомство посчитало это "серьезной угрозой обороне Великобритании" и летом 2022 года начало расследование, завершившееся в феврале 2023-го, отмечает The Telegraph.
В итоге выяснилось, что компания Rolls-Royce Submarines, которая обеспечивает работу британского атомного подводного флота, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме в области цифровых технологий WM Reply. Та, в свою очередь, привлекла специалистов из Белоруссии, один из которых на самом деле работал из дома в Сибири. Причем фирма держала этот факт в секрете и обсуждала, сможет ли она скрыть местонахождение разработчиков, дав им поддельные имена погибших британцев.
"Rolls-Royce полностью расследовал этот вопрос. Как они и заявили, ни в какой момент целостность системы не была нарушена", — заявил представитель компании, добавив, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к информации на защищенных серверах.
В Rolls-Royce Submarines отметили, что после расследования прекратили сотрудничество с WM Reply. Как утверждает неназванный представитель британского Минобороны, инцидент не повлиял на безопасность королевства.
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