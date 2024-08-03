https://ria.ru/20240803/po-1963867993.html

Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО

Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО - РИА Новости, 03.08.2024

Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО

Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph со... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:41

2024-08-03T15:41

2024-08-03T16:22

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инженеры британских атомных подводных лодок привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны. "Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны", — говорится в статье. По сведениям газеты, созданием ПО должны были заниматься имеющие допуск к секретной информации сотрудники из Великобритании, но задачу частично передали разработчикам из Сибири и Минска. Военное ведомство посчитало это "серьезной угрозой обороне Великобритании" и летом 2022 года начало расследование, завершившееся в феврале 2023-го, отмечает The Telegraph.В итоге выяснилось, что компания Rolls-Royce Submarines, которая обеспечивает работу британского атомного подводного флота, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме в области цифровых технологий WM Reply. Та, в свою очередь, привлекла специалистов из Белоруссии, один из которых на самом деле работал из дома в Сибири. Причем фирма держала этот факт в секрете и обсуждала, сможет ли она скрыть местонахождение разработчиков, дав им поддельные имена погибших британцев. "Rolls-Royce полностью расследовал этот вопрос. Как они и заявили, ни в какой момент целостность системы не была нарушена", — заявил представитель компании, добавив, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к информации на защищенных серверах.В Rolls-Royce Submarines отметили, что после расследования прекратили сотрудничество с WM Reply. Как утверждает неназванный представитель британского Минобороны, инцидент не повлиял на безопасность королевства.

https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html

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