https://ria.ru/20240803/panama-1963803890.html

Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы

Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы - РИА Новости, 03.08.2024

Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы

Панама признала оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:42

2024-08-03T01:42

2024-08-03T01:42

в мире

венесуэла

панама

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Панама признала оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. "Панама присоединяется к признанию Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы. Необходимо уважать волю народа, которая является основой демократии", - написал Мулино на своей странице в социальной сети X. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего лидера страны Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1200 человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240729/maduro-1962792216.html

венесуэла

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в мире, венесуэла, панама, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024