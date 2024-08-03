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Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы - РИА Новости, 03.08.2024
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01:42 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/panama-1963803890.html
Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы
Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы - РИА Новости, 03.08.2024
Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы
Панама признала оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:42
2024-08-03T01:42
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николас мадуро
дмитрий песков
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Панама признала оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино. "Панама присоединяется к признанию Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы. Необходимо уважать волю народа, которая является основой демократии", - написал Мулино на своей странице в социальной сети X. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего лидера страны Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1200 человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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в мире, венесуэла, панама, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Панама, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы

Мулино: Панама признала оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Карлос Эррера
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Панама признала оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино.
«
"Панама присоединяется к признанию Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы. Необходимо уважать волю народа, которая является основой демократии", - написал Мулино на своей странице в социальной сети X.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего лидера страны Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1200 человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Мадуро провозгласили избранным президентом Венесуэлы
29 июля, 20:07
 
В миреВенесуэлаПанамаКаракасНиколас МадуроДмитрий ПесковВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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