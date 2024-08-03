https://ria.ru/20240803/orsk-1963836602.html

Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра

Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра - РИА Новости, 03.08.2024

Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра

Уровень реки Урал в Орске, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за сутки прибавил 23 сантиметра, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T10:49

2024-08-03T10:49

2024-08-03T13:21

происшествия

орск

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 3 авг — РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за сутки прибавил 23 сантиметра, сообщила мэрия в Telegram-канале. "В 12 часов утра уровень Урала в Орске составил 442 сантиметра. За сутки плюс 23 сантиметра", — говорится в посте.Городские власти предупредили, что из-за угрозы затопления с 13:00 закроют для транспорта малый мост в районе Детского пляжа. Двустороннее движение организуют по верхнему мосту. Причиной подъема уровня Урала стало увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище из-за ливней. Тридцатого июля река поднялась до неблагоприятной отметки 360 сантиметров. Критическим уровнем считается 700 сантиметров. В апреле в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240730/uroven-1963040842.html

https://ria.ru/20240731/cheljabinsk-1963168894.html

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)