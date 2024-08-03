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Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра - РИА Новости, 03.08.2024
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10:49 03.08.2024 (обновлено: 13:21 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/orsk-1963836602.html
Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра
Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра - РИА Новости, 03.08.2024
Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра
Уровень реки Урал в Орске, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за сутки прибавил 23 сантиметра, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T10:49
2024-08-03T13:21
происшествия
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 3 авг — РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за сутки прибавил 23 сантиметра, сообщила мэрия в Telegram-канале. &quot;В 12 часов утра уровень Урала в Орске составил 442 сантиметра. За сутки плюс 23 сантиметра&quot;, — говорится в посте.Городские власти предупредили, что из-за угрозы затопления с 13:00 закроют для транспорта малый мост в районе Детского пляжа. Двустороннее движение организуют по верхнему мосту. Причиной подъема уровня Урала стало увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище из-за ливней. Тридцатого июля река поднялась до неблагоприятной отметки 360 сантиметров. Критическим уровнем считается 700 сантиметров. В апреле в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240730/uroven-1963040842.html
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происшествия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки прибавил 23 сантиметра

Уровень реки Урал, где весной было наводнение, за сутки вырос на 23 сантиметра

© Фото : пресс-служба администрации ОрскаПодтопленная дорога в Орске
Подтопленная дорога в Орске - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Орска
Подтопленная дорога в Орске
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УФА, 3 авг — РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за сутки прибавил 23 сантиметра, сообщила мэрия в Telegram-канале.
«

"В 12 часов утра уровень Урала в Орске составил 442 сантиметра. За сутки плюс 23 сантиметра", — говорится в посте.

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Городские власти предупредили, что из-за угрозы затопления с 13:00 закроют для транспорта малый мост в районе Детского пляжа. Двустороннее движение организуют по верхнему мосту.
Причиной подъема уровня Урала стало увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище из-за ливней. Тридцатого июля река поднялась до неблагоприятной отметки 360 сантиметров. Критическим уровнем считается 700 сантиметров.
В апреле в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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ПроисшествияОрскОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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