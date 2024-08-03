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Два украинских беспилотника врезались в многоэтажку под Орлом
Два украинских беспилотника врезались в многоэтажку под Орлом - РИА Новости, 03.08.2024
Два украинских беспилотника врезались в многоэтажку под Орлом
Орловская область с полуночи подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, три беспилотника уничтожили, еще два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:30
2024-08-03T02:30
2024-08-03T10:00
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орловская область
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Орловская область с полуночи подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, три беспилотника уничтожили, еще два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский под Орлом, возгорание локализовано, пострадавших нет, написал губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", — сообщил он.На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде регионов действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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орловская область, орел, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Орел, Происшествия
Два украинских беспилотника врезались в многоэтажку под Орлом
Губернатор Клычков: два беспилотника ВСУ атаковали жилой дом под Орлом