https://ria.ru/20240803/operatsiya-1963816802.html

В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме

В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме - РИА Новости, 03.08.2024

В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме

В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте частично обрушившегося дома, сообщил департамент информполитики Свердловской области. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T07:38

2024-08-03T07:38

2024-08-03T09:02

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

россия

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте частично обрушившегося дома, сообщил департамент информполитики Свердловской области."В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", — говорится в релизе.По словам губернатора Евгения Куйвашева, демонтаж в доме завершат за двое-трое суток.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси.Погибли 10 человек, пятеро из них дети. Еще 16 пострадавших госпитализировали. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести, пятерых отпустили на амбулаторное лечение.В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура со своей стороны начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом доме.Решения о дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.Власти Нижнего Тагила объявили субботу, 3 августа, днем траура.

https://ria.ru/20240802/memorial-1963795020.html

нижний тагил

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дзержинский район

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