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В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме - РИА Новости, 03.08.2024
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07:38 03.08.2024 (обновлено: 09:02 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/operatsiya-1963816802.html
В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме
В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме - РИА Новости, 03.08.2024
В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме
В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте частично обрушившегося дома, сообщил департамент информполитики Свердловской области. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T07:38
2024-08-03T09:02
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
россия
дзержинский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте частично обрушившегося дома, сообщил департамент информполитики Свердловской области.&quot;В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция&quot;, — говорится в релизе.По словам губернатора Евгения Куйвашева, демонтаж в доме завершат за двое-трое суток.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси.Погибли 10 человек, пятеро из них дети. Еще 16 пострадавших госпитализировали. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести, пятерых отпустили на амбулаторное лечение.В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура со своей стороны начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом доме.Решения о дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.Власти Нижнего Тагила объявили субботу, 3 августа, днем траура.
https://ria.ru/20240802/memorial-1963795020.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Россия, Дзержинский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа в доме

В Нижнем Тагиле завершили поисково-спасательную операцию после взрыва газа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте частично обрушившегося дома, сообщил департамент информполитики Свердловской области.
«

"В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", — говорится в релизе.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, демонтаж в доме завершат за двое-трое суток.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси.
Погибли 10 человек, пятеро из них дети. Еще 16 пострадавших госпитализировали. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести, пятерых отпустили на амбулаторное лечение.
В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура со своей стороны начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом доме.
Решения о дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
Власти Нижнего Тагила объявили субботу, 3 августа, днем траура.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеРоссияДзержинский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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