Эксперт ООН: конфискация собственности россиян нарушает права человека
Довгань: конфискация в ЕС частной собственности россиян нарушает права человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Секретариата Организации Объединенных Наций и штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Секретариата Организации Объединенных Наций и штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Конфискация в Европе частной собственности россиян только на основании их гражданства серьезно нарушает основополагающие принципы прав человека, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.
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"Конфискация собственности является мерой, обычно применяемой по приговору, вынесенному судом, в результате признания лица виновным в совершении преступления. Вполне очевидно, что конфискация собственности, применяемая в отношении всех лиц, имеющих гражданство определенного государства, и на основании акта, который даже не относится к нормативно-правовым актам в праве ЕС, является явным и грубым нарушением основополагающих прав человека, таких как презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство, право на доступ к правосудию, право на свободу от дискриминации, право на равную защиту со стороны закона, и конечно, право собственности", — сказала она.
По ее словам, государства объясняют несоблюдение стандартов процесса тем, что принимаемые меры носят административный характер, однако это необоснованно.
"К сожалению, последние годы односторонние санкции используются в качестве средства реализации внешней политики и игнорируют стандарты защиты прав человека", — отметила эксперт ООН.
Европейская комиссия в сентябре прошлого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан страны, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Помимо прочего, в санкционном регламенте отмечен и запрет на ввоз в страны ЕС из России косметики, чемоданов, сумок, рюкзаков, кошельков, ряда предметов одежды, ноутбуков, фотоаппаратов, мобильных телефонов и других вещей.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН — это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработки проектов документов и руководств, осуществления страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
Национальное право не является основанием введения санкций, считает эксперт
17 сентября 2023, 09:40