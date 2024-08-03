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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:54 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/obstrel-1963921131.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:54
2024-08-03T23:54
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.35 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.35 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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