https://ria.ru/20240803/obstrel-1963921131.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T23:54

2024-08-03T23:54

2024-08-03T23:54

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.35 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия