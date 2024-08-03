https://ria.ru/20240803/obstrel-1963921131.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:54
2024-08-03T23:54
2024-08-03T23:54
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.35 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе