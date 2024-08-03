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Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали села Березовка, Петровка и Муром в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T19:34

2024-08-03T19:34

2024-08-03T19:34

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали села Березовка, Петровка и Муром в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу три населенных пункта Белгородской области атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал в кровлю гаража. В соседнем доме выбиты окна и осколками посечен фасад. Еще одним беспилотником атакован пятиквартирный дом - повреждены остекление и фасад. В Белгородском районе в селе Петровка дрон влетел в гараж, пробив стену. Поврежден легковой автомобиль - у транспортного средства посечены двери, стекла и крыша", - написал он в Telegram-канале. Также губернатор сообщил, что в селе Муром в Шебекинском городском округе дрон-камикадзе атаковал частный дом, в результате чего пробита кровля и выбиты окна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

муром

белгородский район

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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины