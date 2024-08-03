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При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.08.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
Женщина пострадала в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:53
2024-08-03T16:53
2024-08-03T16:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
дзержинский район
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал мэр в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, дзержинский район, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Дзержинский район, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадала женщина