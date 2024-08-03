https://ria.ru/20240803/obstrel-1963875156.html

При украинском обстреле Горловки пострадала женщина

При украинском обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.08.2024

При украинском обстреле Горловки пострадала женщина

Женщина пострадала в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:53

2024-08-03T16:53

2024-08-03T16:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал мэр в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

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горловка, донецкая народная республика, дзержинский район, иван приходько, сцкк, происшествия