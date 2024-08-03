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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в субботу выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщает в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:01

2024-08-03T13:01

2024-08-03T13:01

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях. Кроме того, по данным представительства, в 10.15 украинские войска обстреляли Горловку двумя "натовскими" снарядами аналогичного калибра. Также с 10.20 до 12.25 обстрелу снова подвергся Петровский район Донецка, по нему было выпущено ещё шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

донецк

горловка

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия