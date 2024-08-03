https://ria.ru/20240803/obstrel-1963846822.html

ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 03.08.2024

ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 110 снарядами, один человек получил легкое ранение, сообщил глава региона РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:32

2024-08-03T12:32

2024-08-03T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

чернянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 110 снарядами, один человек получил легкое ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 2 августа по 13 районам Белгородской области было выпущено 112 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 45 беспилотников. Кроме того, глава области не сообщил число сбитых воздушных целей над Яковлевским городским округом, указав, что их было несколько. При атаке дрона ВСУ в селе Салтыково Белгородского района легкое ранение получил мужчина, госпитализация не потребовалась. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, социальном объекте, магазине, на территориях двух сельхозпредприятий, трех промышленных предприятий, 12 транспортных средствах, а также загорелся топливный резервуар на нефтебазе. "В Борисовском районе по селам Березовка и хутору Казачье-Рудченское выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника… В Валуйском городском округе село Старый Хутор атаковано одним БПЛА. Обошлось без последствий на земле. В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 9 беспилотников", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 39 боеприпасов и 7 дронов. В Грайворонском городском округе четыре села были обстреляны 22 снарядами и атакованы 7 дронами. По данным главы региона, в Губкинском округе в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов и 4 БПЛА. Над Ивнянским, Прохоровским, Чернянским районами и Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолетного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Шамино, селам Зиборовка, Крапивное, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 35 боеприпасов в ходе 9 обстрелов, а также 6 беспилотников", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, чернянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины