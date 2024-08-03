Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/obstrel-1963846822.html
ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 03.08.2024
ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 110 снарядами, один человек получил легкое ранение, сообщил глава региона РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:32
2024-08-03T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
чернянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 110 снарядами, один человек получил легкое ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 2 августа по 13 районам Белгородской области было выпущено 112 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 45 беспилотников. Кроме того, глава области не сообщил число сбитых воздушных целей над Яковлевским городским округом, указав, что их было несколько. При атаке дрона ВСУ в селе Салтыково Белгородского района легкое ранение получил мужчина, госпитализация не потребовалась. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, социальном объекте, магазине, на территориях двух сельхозпредприятий, трех промышленных предприятий, 12 транспортных средствах, а также загорелся топливный резервуар на нефтебазе. "В Борисовском районе по селам Березовка и хутору Казачье-Рудченское выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника… В Валуйском городском округе село Старый Хутор атаковано одним БПЛА. Обошлось без последствий на земле. В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 9 беспилотников", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 39 боеприпасов и 7 дронов. В Грайворонском городском округе четыре села были обстреляны 22 снарядами и атакованы 7 дронами. По данным главы региона, в Губкинском округе в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов и 4 БПЛА. Над Ивнянским, Прохоровским, Чернянским районами и Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолетного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Шамино, селам Зиборовка, Крапивное, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 35 боеприпасов в ходе 9 обстрелов, а также 6 беспилотников", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
белгородская область
белгородский район
чернянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, чернянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Чернянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 112 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 110 снарядами, один человек получил легкое ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 2 августа по 13 районам Белгородской области было выпущено 112 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 45 беспилотников. Кроме того, глава области не сообщил число сбитых воздушных целей над Яковлевским городским округом, указав, что их было несколько. При атаке дрона ВСУ в селе Салтыково Белгородского района легкое ранение получил мужчина, госпитализация не потребовалась. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, социальном объекте, магазине, на территориях двух сельхозпредприятий, трех промышленных предприятий, 12 транспортных средствах, а также загорелся топливный резервуар на нефтебазе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
"В Борисовском районе по селам Березовка и хутору Казачье-Рудченское выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника… В Валуйском городском округе село Старый Хутор атаковано одним БПЛА. Обошлось без последствий на земле. В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 9 беспилотников", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 39 боеприпасов и 7 дронов. В Грайворонском городском округе четыре села были обстреляны 22 снарядами и атакованы 7 дронами. По данным главы региона, в Губкинском округе в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов и 4 БПЛА. Над Ивнянским, Прохоровским, Чернянским районами и Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолетного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Шамино, селам Зиборовка, Крапивное, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 35 боеприпасов в ходе 9 обстрелов, а также 6 беспилотников", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Поселок Красногоровка - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным
21 июля, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районЧернянский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала