ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 112 снарядов по Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 110 снарядами, один человек получил легкое ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 2 августа по 13 районам Белгородской области было выпущено 112 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 45 беспилотников. Кроме того, глава области не сообщил число сбитых воздушных целей над Яковлевским городским округом, указав, что их было несколько. При атаке дрона ВСУ в селе Салтыково Белгородского района легкое ранение получил мужчина, госпитализация не потребовалась. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, социальном объекте, магазине, на территориях двух сельхозпредприятий, трех промышленных предприятий, 12 транспортных средствах, а также загорелся топливный резервуар на нефтебазе.
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"В Борисовском районе по селам Березовка и хутору Казачье-Рудченское выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника… В Валуйском городском округе село Старый Хутор атаковано одним БПЛА. Обошлось без последствий на земле. В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 9 беспилотников", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 39 боеприпасов и 7 дронов. В Грайворонском городском округе четыре села были обстреляны 22 снарядами и атакованы 7 дронами. По данным главы региона, в Губкинском округе в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов и 4 БПЛА. Над Ивнянским, Прохоровским, Чернянским районами и Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.